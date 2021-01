Skispringen in Willingen heute im Liveticker: Kehrt das Selbstvertrauen beim zweiten Heimspringen zurück?

Skispringen in Willingen: Skepsis macht sich breit, Karl Geiger ist auf der Suche nach seiner Bestform.

Der Weltcup 2020/21 im Skispringen wird am Sonntag mit dem zweiten Einzelspringen in Willingen fortgesetzt. chiemgau24.de ist heute im Liveticker mit dabei.

Willingen - Der Weltcup im Skispringen macht ein zweites Mal Station in Willingen, dabei wollen die deutschen Skispringer ihre Leichtigkeit wiederfinden. Das zweite Einzelspringen in Willingen beginnt am Sonntag um 16:15 Uhr, chiemgau24.de ist heute ab 16:00 Uhr im Liveticker mit dabei.

Es war nicht der Auftakt, den sich die deutschen Adler beim Skispringen-Wochenende in Willingen erhofft hatten. Beim Einzelspringen am Samstag hatten die deutschen Skispringer kein Windglück, aber auch die Sprünge waren zu fehlerhaft.

Skispringen in Willingen heute im Liveticker: Sechs deutsche Adler sind am Start

Markus Eisenbichler wurde als bester DSV-Springer Achter, Karl Geiger wurde Elfter und Pius Paschke 24. Constantin Schmid, Severin Freund und Martin Hamann verpassten gar den 2. Durchgang.

Nach der Enttäuschung am Samstag wollen die deutschen Athleten am Sonntag wieder an ihre eigentlich gute Form im Weltcup 2020/21 im Skispringen anknüpfen. Alle sechs DSV-Starter sind für den Wettkampf qualifiziert und wollen auf der Mühlenkopfschanze wieder weiter nach vorne springen. Hier geht es zur Startliste

Skispringen in Willingen heute im Liveticker: Norwegen und Polen dominieren den Weltcup

Die größte Konkurrenz kommt wie schon in den vergangenen Wochen aus Norwegen und Polen. Am Samstag siegte Halvor Egner Granerud, baute seine Führung im Gesamtweltcup aus und untermauerte einmal mehr, dass er der konstanteste Springer der laufenden Saison ist.

Skispringen: Die Gesamtwertung der Herren im Weltcup 2020/21

Zweiter wurde sein Landsmann Daniel Andre Tande, der sich seiner Bestform immer mehr annähert. Kamil Stoch aus Polen komplettierte das Podest, sein Landsmann Dawid Kubacki wurde Fünfter.

Auch in der Nationenwertung dominieren Norwegen und Polen das Geschehen. Die deutsche Mannschaft, die im letzten Jahr den Nationencup gewann, liegt in der prestigeträchtigen Wertung schon deutlich zurück und ist Dritter.

Skispringen: Alle Termine und Ergebnisse zum Weltcup 2020/21

Am Sonntag bietet sich auf der Mühlenkopfschanze eine weitere Gelegenheit, Punkte zu sammeln und vor allen Dingen wieder Selbstvertrauen zu tanken.

