Skispringen: Markus Eisenbichler ist Deutscher Meister

Markus Eisenbichler ist neuer Deutscher Meister im Skispringen. Der Siegsdorfer sicherte sich am Donnerstag in Oberstdorf den Titel vor Martin Hamann und Karl Geiger.

Oberstdorf - Gut einen Monat vor dem Start in die neue Weltcup-Saison hat sich Markus Eisenbichler in starker Form gezeigt. Bei der Deutschen Meisterschaft im Skispringen war der 29-Jährige in beiden Durchgängen nicht zu schlagen und sicherte sich souverän den Titel.

Mit Sprüngen auf 140,5 und 139 Meter holte sich der Springer vom TSV Siegsdorf den ersten Titel der neuen Saison im Skispringen und zeigte sich für den Weltcup-Auftakt am 21. November im polnischen Wisla gut gerüstet. Bei guten äußeren Bedingungen beim Mattenspringen in Oberstdorf dominierte Eisenbichler in beiden Durchgängen und wurde zum ersten Mal Deutscher Meister.

Zweiter wurde Martin Hamann von der SG Nickelhütte Aue vor Karl Geiger aus Oberstdorf, der in der Vorsaison Zweiter im Gesamtweltcup wurde. Geiger untermauerte damit seine Ambitionen für die neue Saison und Hamann zeigte einmal mehr, dass er eines der größten Deutschen Talente im Deutschen Skiverband ist.

Die Deutsche Meisterschaft im Skispringen wurde am Donnerstag in der WM-Arena in Oberstdorf ausgetragen. Zuschauer waren bei der Deutschen Meisterschaft keine zugelassen. In Oberstdorf steigen mit der Vierschanzentournee und der Nordischen Ski-WM gleich zwei Highlights in der neuen Saison im Skispringen. Hier geht es zum Terminkalender im Skispringen

Der Weltcup 2020/21 im Skispringen der Herren geht von November 2020 bis März 2021 und beinhaltet insgesamt 34 Termine mit Wettbewerben, die an 20 Standorten ausgetragen werden.

Der Weltcup 2020/21 der Herren im Skispringen startet wie im Vorjahr in Wisla (Polen) und endet mit einem Skifliegen in Planica (Slowenien). Die deutschen Skispringer und das internationale Starterfeld kämpfen im Weltcup 2020/21 in 28 Einzelwettbewerben und sechs Teamspringen um Weltcuppunkte

