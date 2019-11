Skispringen: Die deutschen Skispringer für den Weltcup 2019/20

Skispringen: Markus Eisenbichler (rechts) und Karl Geiger waren die erfolgreichsten deutschen Skispringer in der vergangenen Saison.

Der Deutsche Skiverband (DSV) schickt für den Skispringen Weltcup 2019/20 zahlreiche Athleten ins Rennen. Hier gibt's den Kader der Herren im Überblick.

Planegg - Der Weltcup im Skispringen 2019/20 geht von November 2019 bis März 2020. Dabei gehen zahlreiche deutsche Skispringer an den Start.

Im Kalender für den Weltcup im Skispringen sind bei den Herren insgesamt 30 Einzelwettbewerbe vorgesehen. Zudem werden sechs Teamwettbewerbe ausgetragen.

Highlights der Saison 2019/20 im Skispringen sind die Vierschanzentournee und die Skiflug-WM in Planica. Die Weltmeisterschaft im Skifliegen ist nicht Teil des Weltcup-Kalenders.

Skispringen Weltcup 2019/20: Eisenbichler als große deutsche Hoffnung

Angeführt wird das Team der deutschen Skispringer von Markus Eisenbichler, der in der Vorsaison den siebten Platz in der Gesamtwertung holte. Den Sieg im Gesamtweltcup sicherte sich der Japaner Ryoyu Kobayashi, der auch in dieser Saison wieder der Topfavorit ist.

Zudem hat das deutsche Team einen neuen Bundestrainer. Der Österreicher Stefan Horngacher löst seinen Landsmann Werner Schuster ab, der über zehn Jahre für den Deutschen Skiverband verantwortlich war.

Für einen Sieg in einem Einzelwettbewerb erhalten die Springer 100 Punkte, der Zweitplatzierte erhält 80 Zähler, der Dritte 60. Bis zum 30. Platz werden gemäß der Punktverteilung des Internationalen Skiverbandes Punkte vergeben.

Skispringen Weltcup: Die deutschen Skispringer für die Saison 2019/2020 (Leistungsgruppe la)

Name Geburtsdatum Skiclub Einzelsiege Podestplätze Eisenbichler, Markus 03.04.1991 TSV Siegsdorf 1 10 Freitag, Richard 14.08.1991 SG Nickelhütte Aue 8 15 Freund, Severin 11.05.1988 WSV DJK Rastbuechl 22 31 Geiger, Karl 11.02.1993 SC Oberstdorf 2 1 Leyhe, Stephan 05.01.1992 SC Willingen - 1 Schmid, Constantin 27.11.1999 WSV Oberaudorf - - Siegel, David 28.08.1996 SV Baiersbronn - - Wellinger, Andreas 28.08.1995 SC Ruhpolding 3 22 Horngacher, Stefan (Bundestrainer) 20.09.1969

