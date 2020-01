Skispringen: Kann sich Geiger am Sonntag steigern?

Skispringen: Karl Geiger auf der Schanze in Titisee-Neustadt

Der Weltcup im Skispringen wird am Sonntag mit dem zweiten Einzelspringen in Titisee-Neustadt fortgesetzt. chiemgau24.de ist im Liveticker mit dabei.

Titisee-Neustadt - Zweiter Tag, zweite Chance für Karl Geiger. Der Weltcup 2019/20 im Skispringen wird in Titisee-Neustadt fortgesetzt, das zweite Springen von der Einzelschanze steht an.

Dabei hofft der beste deutsche Skispringer der laufenden Saison auf eine deutliche Steigerung. Karl Geiger erwischte beim ersten Skispringen in Titisee-Neustadt keinen guten Tag und landete auf dem zwölften Platz.

Während Geiger also erstmals in der laufenden Saison die besten Zehn verpasst hat, hat seine Konkurrenz um den Gesamtweltcup gleich dreifach zugeschlagen.

Skispringen: Konkurrenz macht Druck auf Geiger

Dawid Kubacki siegte, Stefan Kraft aus Österreich wurde Zweiter und der Japaner Ryoyu Kobayashi meldete sich nach durchwachsenen Wettkämpfen in den vergangenen Wochen zurück.

Neben Geiger sind aus deutscher Sicht am Sonntag in Titisee-Neustadt Stephan Leyhe, Constantin Schmid, Pius Paschke, Luca Roth und Philipp Raimund am Start.

Das Springen beginnt um 15:15 Uhr, chiemgau24.de ist im Liveticker mit dabei.

