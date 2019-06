Der Termin steht: Der nächste Willinger Skisprung-Weltcup findet vom 7. bis 9. Februar 2020 auf der Mühlenkopfschanze statt. Am Freitag sind die Qualifikation und die Eröffnungsfeier geplant, am Samstag und Sonntag wird es zwei Einzelkonkurrenzen geben. Der Kartenverkauf wird am 7. Oktober gestartet. Das Bild zeigt den strahlenden Karl Geiger nach seinem Sieg im vergangenen Winter. https://weltcup-willingen.de