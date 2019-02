WM-Wahnsinn! Eisenbichler und Co. holen Team-Gold im Skispringen

Skispringen: Markus Eisenbichler, Richard Freitag, Stephan Leyhe und Karl Geiger sind Mannschafts-Weltmeister!

Update 16.44 Uhr:

Angeführt von Überflieger Markus Eisenbichler haben die deutschen Skispringer erstmals seit 2001 WM-Gold im Teamwettbewerb gewonnen. Einzel-Weltmeister Eisenbichler, der erneut starke Karl Geiger, Richard Freitag und Stephan Leyhe siegten am Bergisel in Innsbruck nach acht Sprüngen mit 987,5 Punkten überlegen vor Gastgeber Österreich (930,9) und Japan (920,2).

"Das war eine Flugshow vom ersten Sprung weg. Ich bin sehr dankbar, dass ich dabei war. Aber wir mussten es erst einmal durchbringen", sagte Bundestrainer Werner Schuster in der ARD: "Dieser Titel bedeutet mir total viel. Das ist das, was wir nie erreicht haben. Und eigentlich passt das total gut zu unserem tollen Team."

#Skispringen #Berg #Isel Klasse Leistung! Fantastischer Wettkampf von allen vier Jungs. Dankeschön! Es hat soooo viiiieeeel Spaß gemacht Euch zuzuschauen. pic.twitter.com/mhYcEiwE0g — Affi (@SportfanAffi) 24. Februar 2019

Gold im Skispringen: Eisenbichler tritt in Martin Schmitts Fußstapfen

Eisenbichler trat damit in die Fußstapfen von Martin Schmitt, der ebenfalls 2001 als bislang letzter DSV-Adler Weltmeister im Einzel sowie mit dem Team geworden war. Gleichzeitig endete eine lange Durststrecke: Bei den vergangenen elf WM-Teamspringen inklusive Normalschanze hatte Deutschland jeweils den Titel verpasst, siebenmal sogar das Podest.

Auf den Tag genau 18 Jahre nach dem letzten WM-Triumph in Lahti durch Schmitt, Sven Hannawald, Michael Uhrmann und Alexander Herr erwischte das DSV-Quartett einen Start nach Maß. Geiger, einen Tag zuvor überraschend WM-Zweiter im Einzel geworden, brachte das Team mit einem Traumsprung auf 129,0 m sofort klar in Führung. Freitag (121,0), der für Andreas Wellinger ins Team gerückte Leyhe (126,0) und Eisenbichler (128,0) hielten die Konkurrenz schon zur Halbzeit klar auf Distanz.

S E N S A T I O N E L L Was für eine überragende Teamleistung in #Innsbruck im #Skispringen WELTMEISTER Gut gemacht Jungs #Winterfans #Skijumping #Seefeld2019 — Tobias Böttner (@BoettnerTobias) 24. Februar 2019

Gold im Skispringen: „Das waren zwei herausragende Sprünge“

"Im Moment läuft es richtig gut, das waren zwei herausragende Sprünge von Markus und Karl. Die Jungs machen jetzt einfach ihr Ding", sagte Bundestrainer Werner Schuster zur Pause. Im zweiten Durchgang hielt sich seine Mannschaft an die Vorgabe: Der überragende Geiger (130,0), Freitag (120,0) und Leyhe (128,5) bauten die Führung aus, Eisenbichler (128,5) brachte Gold mit dem letzten Bergisel-Sprung der WM nach Hause.

sid/ias