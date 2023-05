„Ich habe oft geweint“: Skispringer Kubacki leidet wegen seiner schwerkranken Frau

Dawid Kubacki vergießt in Sorge um seine schwerkranke Frau viele Tränen. Der Skispringer muss sich zwischenzeitlich alleine um die neugeborene Tochter kümmern.

Szaflary – Die letzten Wochen waren für Skispringer Dawid Kubacki eine Qual. Seine Frau Marta wurde am 19. März mit Herzproblemen ins Krankenhaus eingeliefert. Mittlerweile geht es ihr wieder besser. Kubacki blickt auf die schwere Zeit zurück.

Dawid Kubacki Geboren: 12. März 1990 (Alter 33 Jahre), Nowy Targ, Polen Ehepartnerin: Marta Majcher (verh. 2019) Größte Erfolge: Vierschanzentournee 2019/20, Weltmeister 2019, Olympia-Dritter 2022

Dawid Kubacki holte seine schwerkranke Frau aus dem Krankenhaus

Am 14. April holt Dawid Kubacki seine schwerkranke Frau aus dem Krankenhaus. Das Leben der jungen Familie hat sich seitdem grundlegend verändert. Marta hat überlebt, ist nun aber auf einen Herzschrittmacher angewiesen.

„Die Ärzte haben großartige Arbeit geleistet. Wir konnten das Krankenhaus nach weniger als einem Monat verlassen. Es war sehr schlimm, aber dann begannen sich ihre Herzwerte wieder zu normalisieren. Es war ein Wunder. Die Herzchirurgen implantierten einen Schrittmacher in Martas Brust“, sagte Kubacki im Interview mit Skikumping.pl.

Skispringer Kubacki muss sich ohne seine schwerkranke Frau um Neugeborenes kümmern

Die Herzprobleme von Marta kamen damals völlig unerwartet. Kubacki brach daraufhin sofort seine Skisprung-Saison ab, um seiner Frau beizustehen und sich um die Kinder zu kümmern. „Ich weiß, dass man im Krankenhaus nicht helfen kann. Aber in einer solchen Situation möchte man einfach nur bei seinen Lieben sein und sich um seine Kinder kümmern“, erklärte der 33-jährige Pole.

Kubacki gab zu, dass er in den letzten zwei Monaten oft geweint habe. Die Ungewissheit um seine schwerkranke Frau, dazu die alleinige Verantwortung für die beiden Kinder. Tochter Maja war erst Anfang Januar während der Vierschanzentournee zur Welt gekommen.

„Ich musste mich etwas mehr um die Kinder kümmern. Vor allem in der Anfangsphase dieser Situation musste ich mich sehr anstrengen. Ich habe oft geweint“, verriet Kubacki. Ablenkung findet er nun wieder im Skispringen, seiner großen Leidenschaft.

Neben dem Sieg bei der Vierschanzentournee 2020 ist die Goldmedaille auf der Normalschanze bei den Weltmeisterschaften 2019 in Seefeld der größte Erfolg des Polen. Bei Olympia 2018 in Pyeongchang holte Kubacki zudem die Bronzemedaille mit dem Team, ebenfalls Bronze gab es bei Olympia 2022 in Peking von der Normalschanze. Insgesamt bringt er es auf elf Siege im Einzel und acht mit der Mannschaft. Allerdings ist ein Comeback keineswegs gesichert, obwohl Kubacki wieder das Training aufgenommen hat.

Dawid Kubacki: Skisprung-Comeback hängt von Gesundheitszustand seiner Frau ab

„Es fehlt nicht an Lust und Enthusiasmus, in der kommenden Saison an Wettkämpfen teilzunehmen. In den nächsten Wochen und Monaten wird sich zeigen, welche Möglichkeiten es wirklich gibt, aber ich bin froh, dass es überhaupt welche gibt“, meinte Kubacki. Eine Wintersport-Saison im Skispringen ist jedoch lang und erfordert umfassende Planung. An erster Stelle dürfte für Kubacki dennoch die Familie und vor allem die Gesundheit seiner Frau Marta stehen. Auch eine Biathlon-Legende ereilte ein schwerer Schicksalsschlag. (ck)