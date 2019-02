Finnland trauert: Olympia-Legende Nykänen gestorben - Ehefrau berichtet von Todesnacht

Finnland trauert um Matti Nykänen. Der viermalige Skisprung-Olympiasieger starb in der Nacht zum Montag im Alter von 55 Jahren. Nun hat sich Jens Weißflog ausführlich geäußert.

Update vom 5. Februar 2019, 8.16 Uhr: Es gibt neue Details zum tragischen Tod der finnischen Skisprunglegende Matti Nykänen: Nykänens Ehefrau Pia berichtete dem Sender MTV, sie habe in der Nacht zu Montag versucht, das Leben ihres Mannes zu retten - vergeblich. „Ich versuchte, ihn wiederzubeleben“, erzählte sie laut der schwedischen Boulevardzeitung Expressen. Weitere Details wollte Nykänens Ehefrau nicht preisgeben.

Unterdessen wird in Finnland über den Umgang mit dem gestrauchelten Helden gestritten. Der Grund: Nykänen ist bislang nicht in die „Hall of Fame“ des finnischen Sports aufgenommen worden. „Warum?“, fragte sich der Publizist Pekka Viinikka in einem Beitrag auf der Homepage des staatlichen finnischen Fernsehens Yle. „Sportlich hatte er sich das gleich mehrfach verdient, aber kriminelle Taten und andere Handlungen in der Öffentlichkeiten haben ihn zur unerwünschten Figur gemacht“, klagte Viinikka.

Das vermindere aber nicht seine Leistungen auf der Skisprungschanze. „Mehrere Kollegen haben ihn als schüchtern, höflich und verlässlich beschrieben“, erklärte er weiter: „Ich stimme zu.“ Nykänen habe „einen Platz im Herzen des finnischen Volkes“.

Finnland trauert: Olympia-Legende Nykänen gestorben - Ex-Rivale Weißflog mit emotionalem Appell

Update vom 4. Februar 2019, 21.11 Uhr: Die deutsche Skisprung-Legende Jens Weißflog hat sich gegenüber Bild nun ausführlich zum Tod von Matti Nykänen geäußert. Weißflog hat mit dem Tod seines einstigen Kontrahenten nicht gerechnet: „Die Nachricht vom Tod von Matti Nykänen erwischte mich eiskalt, damit hatte ich nicht gerechnet. Ich bin regelrecht schockiert. Als wir uns vor zwei Jahren in Finnland zum letzten Mal trafen, machte er auf mich einen guten Eindruck.“ Trotz der langen Zeit, die die beiden als Rivalen auf den Skisprung-Schanzen überall auf der Welt verbracht hatten, hätten sie sich laut Weißflog nie richtig kennengelernt: „Zwei Probleme verhinderten, dass wir uns trotz der langen gemeinsamen Zeit näher kennenlernten: die DDR-Regularien, nach denen es nicht erwünscht war, Kontakt mit Sportlern aus dem politischen Westen zu haben, und die Sprache.“ Sowohl das Englisch des Finnen, als auch sein eigenes, seien für eine richtige Konversation zu schlecht gewesen erzählt Weißflog.

+ Jens Weißflog (l.) hat sich ausführlich zum Tod von Matti Nykänen geäußert. © dpa/sdm

Im Skisprung-Zirkus sei Nykänen aber stets zurückhaltend gewesen: „Von Alkohol-Eskapaden haben ich nie direkt etwas mitbekommen. Den Rest kannten auch wir nur aus den Medien, einige Trainer erzählten ab und an was, aber mit Fahne habe ich ihn nie erlebt. Als er nach der Karriere mal in den Knast musste, war das ein Moment, in dem ich mich fragte, wie man ihm helfen könne. Doch letztlich ist man dann doch zu weit weg.“ Außerdem schickt Weißflog ein emotionales Appell hinterher: „Ich wünsche mir von Herzen, dass in den vielen Schlagzeilen der nächsten Tage der für mich herausragende Skispringer, ein Idol unserer Sportart, der Sieger und Champion und die Ikone Finnlands im Mittelpunkt stehen.“ Er werde außerdem versuchen, bei der Beerdigung seines ehemaligen Rivalen dabei zu sein.

Trauer um Matti Nykänen: Olympia-Legende gestorben

Helsinki - Die Skisprung-Welt trauert um Matti Nykänen. Der viermalige Olympiasieger starb in der Nacht zum Montag im Alter von 55 Jahren. Das berichtet das finnische Magazin Seiska unter Berufung auf Nykänens siebte Ehefrau Pia. Der Skiweltverband FIS bestätigte die Nachricht am Morgen. Die Todesursache ist noch unbekannt.

Nykänen war einmal der beste Skispringer der Welt. Mit 18 gewann er die WM, mit 19 die Vierschanzentournee, mit 20 Olympia-Gold in Sarajevo. Später folgte der tiefe Absturz des Überfliegers. Der Alkohol, die Frauen, das Herz. Die Hölle sei nicht so schlimm "wie mein Leben jahrelang war", sagte der gefallene Held 2012 in einem Welt-Interview: "Die Hölle muss ein besserer Ort sein."

Matti Nykänens überraschender Tod: Skisprung-Legende hatte Diabetes - Freund bericht von letztem Lebenstag

Noch vor zwei Wochen hatte Nykänen der finnischen Tageszeitung Aamulehti ein Interview gegeben. Damals sprach er unter anderem über Gesundheitsprobleme, etwa eine Diabetes-Diagnose - erzählte aber auch, er sei ruhiger und geduldiger geworden. „Denkt nur, ich habe jetzt bald eine Stunde lang Fragen beantwortet. Früher wäre das überhaupt nicht in Frage gekommen“, sagte Nykänen laut einem Bericht der Göteborgs Posten. Früher habe er „alles, sofort“ haben müssen. „Heute reicht es mir, wenn ich in Ruhe Schnee schaufeln kann.“

+ Der Ex-Skispringer Matti Nykänen ist im Alter von 55 Jahren gestorben. © dpa / Wolfgang Kluge

Der Journalist Kai Merilä sprach am Montag über Nykänens letzten Lebenstag, wie die finnische Zeitung Hufvudstadsbladet schreibt. Matti Nykänen sei am Sonntag zuhause in seinem Wohnort Joutseno gewesen, erzählte Merilä. Der Star habe Hausarbeit erledigt und sich über Unwohlsein beklagt. „Meine Vermutung ist, dass er an einem Krankheitsschub starb“, erklärte der Journalist, der mit Nykänen seit langen Jahren befreundet war.

Video: Finnische Skisprung-Legende Matti Nykänen (✝55) ist tot

Matti Nykänen gestorben: Trauer um mehrfachen Olympiasieger

Nykänen galt schon länger als Problemfall unter den früheren Skisprung-Stars. "Nykänen hatte diese Genialität leider nur auf der Schanze, im Leben war er etwas verloren", sagte Bundestrainer Werner Schuster einmal. Da hatte der Finne gerade seinen Uralt-Rekord von 46 Weltcup-Siegen an Gregor Schlierenzauer verloren. Nykänen reiste daraufhin zum Springen nach Kuopio, um dem Österreicher persönlich zu gratulieren: "Gregor, du bist jetzt ein ganz großer Skispringer. Für mich der größte aller Zeiten."

+ Matti Nykänen. © dpa / -

Das war höflich, aber nicht unbedingt richtig. Vier Olympiasiege wie Nykänen hat Schlierenzauer (noch) nicht zu bieten. Vier Triumphe im Gesamtweltcup auch nicht. "Matti war zu seiner Zeit einzigartig", sagte auch Jens Weißflog, der sich mit dem finnischen Leichtgewicht viele Jahre lang einen erbitterten Zweikampf um die großen Titel lieferte: "Das war eine gesunde Rivalität. Nykänen war für mich eine Art Vorbild."

Bewegtes Leben: Matti Nykänen „hätte Hilfe gebraucht“

Doch all die Titel, all die Medaillen, sie halfen Nykänen im richtigen Leben nicht weiter. In seinem Wikipedia-Eintrag finden sich heute mehr Zeilen über die Zeit nach der Karriere als über die Jahre als Sportler. Die meisten handeln von Skandalen. Von seinen drei Scheidungen. Von einer Vorstrafe wegen Körperverletzung, weil er seine Frau mit einem Messer attackierte. Von seiner Zeit als Stripper und als Darsteller in Erotikvideos. Von einem Herzinfarkt im Jahr 2004. Und immer wieder von Alkohol.

+ Matti Nykänen bei einem Auftritt im September 2017. © dpa / Mikko Stig

"Wenn du trinkst, lebst du wie in einer Blase, siehst keinen Sinn", sagte Nykänen der Welt und versuchte sich an einer Erklärung: "Ich stand viele Jahre im Mittelpunkt, alle haben sich um mich gerissen. Ich hatte es satt, es war zu viel. Ich war unglücklich und habe angefangen, in mir drinnen eine Mauer hochzuziehen. Ich war sehr jung, als ich erfolgreich geworden bin, die Medien waren die ganze Zeit um mich herum - ich hätte Hilfe gebraucht. Das war der Anfang. Ich habe später getrunken, weil ich nichts anderes zu tun hatte, weil ich vergessen wollte."

Matti Nykänens früher Tod - Jens Weißflog ist bestürzt

Der dreimalige Skisprung-Olympiasieger Jens Weißflog reagierte bestürzt auf die Nachricht vom Tod seines langjährigen Konkurrenten Matti Nykänen. "Das ist schockierend, eine schlimme Nachricht", sagte der 54-Jährige dem SID: "Matti und ich waren so viele Jahre gemeinsam unterwegs. Er war für mich wie ein Alltagsmensch, ob auf der Schanze oder außerhalb."

"Uns verbinden so viele Geschichten. Natürlich gab es die bestimmenden Momente wie Olympia 1984, als wir uns die Medaillen geteilt haben, oder 1988, wo er dann überlegen war. Es gab Zeiten, in denen wir enge Konkurrenten waren", sagte Weißflog.

"Wir haben uns das erste Mal bei der Junioren-WM gesehen, später dann immer wieder bei Olympia und all den Vierschanzentourneen. Zum letzten Mal haben wir uns vor zwei Jahren noch einmal in Finnland getroffen. Da hat er gut gewirkt, alle anderen haben das auch bestätigt", sagte Weißflog. In letzter Zeit habe er aber nichts von Nykänen, der lange Zeit alkoholkrank war, gehört.

Thoma: „Sehr guter Mensch - wenn er nüchtern war“

Nykänen habe eigentlich nur Skispringen wollen, sei jedoch ausgenutzt worden, sagte der frühere Weltklasse-Skispringer Dieter Thoma. „Er war zu einfach zu begeistern für Alkohol, für Frauen, für das ganze Thema und hat dann das schöne Leben genossen. Aber leider hat er die Kurve nicht gekriegt, weil die Bodenständigkeit gefehlt hat und die richtigen Menschen um ihn herum. Das tut mir echt extrem leid“, fügte Thoma hinzu. „Heute ist ein großer Sportler gegangen, der für mich als Jugendlicher ein großes sportliches Vorbild war“, sagte der 49-Jährige der Deutschen Presse-Agentur. „Er war ein sehr einfach denkender Mensch, aber ein sehr guter Mensch - wenn er nüchtern war“, äußerte sich Thoma weiter.

Auch Sven Hannawald, der 2001/2002 als erster Sportler alle vier Springen der Vierschanzentournee in einer Saison gewann, ging die traurige Nachricht nahe. „Ich bin bestürzt. Als Kind habe ich ihn im Fernsehen gesehen und bewundert. Er war der Rekordskispringer der damaligen Zeit. Das hat mich beeindruckt“, sagte Hannawald der Bild-Zeitung. „Er hatte es im Leben nicht einfach, nach seiner aktiven Zeit hat er leider nicht den Halt bekommen, den er gebraucht hätte.“

SID/fn/dpa

