Skisprung-Weltcup in Willingen: Eisenbichler fliegt noch auf Rang zwei

Starke Aufholjagd von Markus Eisenbichler beim zweiten Einzelweltcup auf der Willinger Mühlenkopfschanze: Als Achter des ersten Durchgangs ist er im zweiten Durchlauf noch auf Rang zwei geflogen.

Starke deutsche Auftritte, fast 57.000 Fans und Kaiserwetter: Es sind beeindruckende Zahlen, die der Skisprung-Weltcup auf der Willinger Mühlenkopfschanze wieder mal geliefert hat. Hier ist unser Schnellcheck vom Wochenende.

Wer hat am Sonntag das Rennen gemacht?

Der, an dem in diesem Winter kein Weg vorbei führt: Der Japaner Ryoyu Kobayashi lag zum elften Mal ganz vorn – seine Sprünge auf 144 und 146 Meter waren die weitesten des Tages. Wie ein Sieger durfte sich aber auch Markus Eisenbichler fühlen. Er legte die Aufholjagd des Tages hin. Als Achter flog er mit den 141,5 Metern im zweiten Durchgang noch vor auf Rang zwei. „Ein versöhnlicher Abschluss“, sagte er. Dritter wurde der Pole Piotr Zyla (142/137,5). Richard Freitag als Vierter und Karl Geiger als Sechster rundeten vor 20.000 Zuschauern das starke deutsche Ergebnis ab. Fand auch Bundestrainer Werner Schuster: „Das war eine kompakte Leistung. Vielleicht sogar die kompakteste der Saison.“ Und eine Fußnote noch für die Freunde der Mathematik: Freitag fehlten vor den Augen seiner Eltern Holger und Diana ganze 22 Zentimeter aufs Podest.

Olympiasieger Andreas Wellinger wurde 19., Constantin Schmid 21. und Lokalmatador Stephan Leyhe 22.

Und wer lag im Wettstreit der Fans vorn?

Klare Sache, es waren polnische Festspiele an diesem Sonntag. Die Polen dürften sich angesichts des rot-weißen Flaggenmeers bei jedem Sprung gefragt haben, ob sie nicht doch im heimischen Zakopane gewesen waren. Vielleicht hat sich auch ein neues Forschungsgebiet für Physiker ergeben: Wie viel Auftrieb erzeugen tausende Vuvuzelas und wehende Fahnen in Weiß und Rot?

Blicken wir zurück: Wie war’s denn am Samstag?

Da gab’s den Jackpot für die Gastgeber mit Traumwetter, ausverkauftem Haus von 23.500 Fans und einem Überraschungssieger. Denn am Ende stand mit Karl Geiger einer ganz oben, den zuvor keiner auf der Rechnung gehabt hatte. Nach 142 Metern im ersten Durchgang flog er im zweiten mit 150,5 Metern sogar ran an den Schanzenrekord (152 Meter). „Das war einer der besten Sprünge, die ich je gemacht habe“. Freitag deutete mit Rang sechs an, die Formkrise endlich hinter sich gelassen zu haben.

Gab‘s denn auch eine Überraschung?

Nicht im positiven, eher im negativen Sinne. Und zwar ausgerechnet für Lokalmatador Stephan Leyhe. Er verpasste am Samstag Durchgang zwei, ebenso wie Markus Eisenbichler. Kann aber auch einem Zweiten der Vierschanzentournee mal passieren.

Blicken wir voraus: Wer ist denn in WM-Form?

Da gibt‘s einige. Am Freitag starten die Skispringer ja in Innsbruck in die WM. „Zehn Springer kommen mindestens für den WM-Titel in Frage“, prophezeit Schuster. Dazu zählen sicher auch die deutschen Adler. Eisenbichler ist selbstbewusst: „Die Vorfreude ist extrem. Wir haben ein saugutes Team. Speziell im Mannschaftswettbewerb sind wir immer stark, da erwarte ich eine Medaille.“ Sieht auch Schuster so. Sein Fazit: „Ich bin sehr zufrieden. Ich hatte gehofft, dass wir Willingen nutzen und den Schwung mitnehmen können.“

Apropos Schwung: Gab es etwas, das gegen all die Hektik der Tage half?

Die schnellen Bässe der Musik, die zügigen Flüge der Springer – Ruhe gibt’s in den hektischen Weltcup-Tagen keine. Keine? Doch. Allein der Blick auf die Standseilbahn wirkt wie ein Beruhigungsmittel. Für die Athleten waren die Minuten auf dem Weg hoch zur Schanze eine Auszeit. Denn sie fährt im Schneckentempo.

Willingen 5 – wer hat abgeräumt?

Fünf Wertungssprünge, die Quali, dazu die vier Sprünge der Einzelweltcups – in der Summe ist Kobayashi am weitesten gesprungen und freut sich über 25.000 Euro Prämie.

