Geiger siegt überraschend in Willingen - Lokalmatador Leyhe scheitert im ersten Durchgang

Die beiden besten deutschen Skispringer, Stephan Leyhe und Markus Eisenbichler, haben beim Weltcup in Willingen ein sportliches Debakel erlebten. Der Sieger war dagegen eine Überraschung.

Dieser Artikel wurde aktualisiert um 18.18 Uhr -

Besser hätte es nicht laufen können: Karl Geiger hat sich beim Weltcup-Skispringen in Willingen überraschend den Sieg geschnappt, den zweiten Einzelsieg seiner bisherigen Karriere. Der Oberstdorfer sprang am Samstag auf der Mühlenkopfschanze im ersten Durchgang auf 142 Meter, in Runde zwei setzte er sogar noch einen drauf und landete bei 150,5 Metern. „Das war einer der besten Sprünge, die ich je gemacht habe“, sagte der 26-jährige Oberstdorfer.

Den zweiten Platz sicherte sich vor 23.000 Zuschauern der Pole Kamil Stoch (144,5 und 144,5 Meter). „Beide Sprünge waren auf einem guten Level. Lediglich die Landung beim zweiten Sprung hätte besser sein können, deswegen ist es eben auch nur Platz zwei geworden“, so Stoch. Rang drei ging an den Japaner Ryoyu Kobayashi (144,5 und 143 Meter). „Ich habe zwei gute Sprünge gemacht, deswegen bin ich auch vorn gelandet. Es war toll, vor so einem Publikum zu springen“, sagte der Japaner, der auch am Sonntag auf einen ähnlich guten Wettkampf hofft.

Auch Richard Freitag zeigte mit 144 und 140 Metern als Sechster eine gute Leistung. Andreas Wellinger, der am Freitag nicht zum DSV-Quartett beim Teamspringen gehörte, landete auf Platz 19 (134,5 und 134 Meter).

+ Ärgerte sich über das schnelle Aus: Stephan Leyhe. © Andreas Fischer

Gar nicht rund hingegen lief es für die beiden besten DSV-Adler: Lokalmatador Stephan Leyhe (35. Platz, 125 Meter) scheiterte genauso wie der Bayer Markus Eisenbichler (36., 125,5) im ersten Durchgang. „Ich wollte es geduldiger machen, aber dieses Mal war ich zu geduldig. Der Sprung ist mir an der Kante voll durchgerutscht. Das muss ich jetzt abhaken und weiter arbeiten“, sagte Stephan Leyhe im Fernsehinterview. Sieger Geiger hatte allerdings aufbauende Worte für seine Kollegen: „Für die beiden ist es sehr unglücklich gelaufen. Ich glaube aber, dass man beide am Sonntag auch wieder auf dem Schirm haben muss.“ Denn bereits am Sonntag steht auf der Mühlenkopfschanze der nächste Einzelwettkampf an, bevor es dann weiter zur WM nach Seefeld geht.

Lesen Sie auch: Ski-Weltcup in Willingen: Deutsches Quartett zum Auftakt auf Platz zwei