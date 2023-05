„Ich bin erschüttert“: Sky-Assistent von Wolff-Christoph Fuss plötzlich verstorben

Von: Antonio José Riether

Teilen

Michael Morhardt war stets dabei, wenn Wolff-Christoph Fuss kommentierte. Nun verstarb er plötzlich im Urlaub. © Screenshots Instagram (@morinho22)

Kurz vor dem letzten Bundesliga-Spieltag verstarb mit Michael Morhardt der langjährige Assistent von Sky-Kommentator Wolff-Christoph Fuss.

München - Kurz vor dem Bundesliga-Finale am Samstag erschüttert den Sportsender Sky eine traurige Nachricht. Der langjährige Mitarbeiter Michael Morhardt verstarb überraschend im Urlaub, er war als Assistent und stetiger Begleiter des Kommentators Wolff-Christoph Fuss bekannt. Viele Kollegen sprachen ihr Beileid aus, Morhardt wurde nur 55 Jahre alt.

Sky-Mitarbeiter verstirbt im Urlaub: Jörg Dahlmann bestürzt über Tod von Michael Morhardt

Unter Tränen wendete sich Fußballkommentator Jörg Dahlmann auf Instagram an die Öffentlichkeit und verkündete die Todesnachricht. „Ein Mensch ist von uns gegangen, der vielleicht mein bester Freund war. Ein fantastischer Mensch, ein großartiger Typ“, begann der 64-Jährige. „Michael Morhardt war vielleicht der gutherzigste Typ, den ich überhaupt gekannt habe. Ein absolut korrekter Mensch.“

„Viel zu früh“ sei Morhardt „von uns gegangen“, führt Dahlmann dort. Wie Bild berichtet, soll der Sky-Mann im Urlaub auf Mallorca an einem Herzinfarkt gestorben sein. Als Assistent des bekannten Kommentators Wolff-Christoph Fuss war er stets mit dabei und darum auch bekannt in der Fußballbranche. Am letzten Spieltag wäre er bei der Partie Borussia Dortmund gegen Mainz, welche von Fuss kommentiert wird, im Einsatz gewesen.

Fuss-Assistent Michael Morhardt plötzlich verstorben: „Ich bin erschüttert“

Auch Fuss reagierte auf die Nachricht. „Es ist für mich unfassbar und unbegreiflich. Ich bin erschüttert. Seit fast 20 Jahren war er in den Stadien dieser Welt an meiner Seite. Als Assistent, als Redakteur, aber vor allem als Freund“, sagte er gegenüber Bild über Morhardts Tod.

Auch auf den bevorstehenden Arbeitstag in Dortmund ging der 46-Jährige ein. „Es wird komisch sein, anders sein ohne ihn morgen in Dortmund. Eine Absage hätte er mir übelgenommen. Insofern wird das morgen in vielerlei Hinsicht ein besonderer Tag. Die Besten gehen einfach immer zu früh!“

Michael Morhardt verstorben: Zahlreiche Kollegen und Bekannte bekunden ihr Beileid

Mehrere Kollegen aus der Branche bekundeten ihre Trauer, so schrieb Moderator Matthias Killing: „Ach Du Himmel. Das ist ja furchtbar! Was ein feiner Kerl. Nicht zu fassen …“. DAZN-Kommentator Marco Hagemann drückte ebenfalls sein Beileid aus. „Was? Das kann ich nicht glauben! Was für eine Scheiße ... Michael, werde unsere immer sehr netten Begegnungen nie vergessen. Irgendwann sehen wir uns wieder ...“, kommentierte der 46-Jährige Morhardts plötzlichen Tod.

Moderator Oliver Forster sprach von einer „sehr, sehr schlimmen Nachricht“ und ergänzte: „Er war wunderbar. In der Zusammenarbeit, beim Drink. Rundherum. Only the good die young“. Auch der Filmemacher und Regisseur Aljoscha Pause reagierte bestürzt: „Das ist wirklich furchtbar. Sehr, sehr traurig! Michael war ein unglaublich liebenswerter Kerl, und ein Fußballromantiker durch und durch!“, schrieb er. Bundesliga-Referee Patrick Ittrich zeigte sich ebenfalls betroffen und schrieb: „Hab ihn noch mit Wolff am Wochenende in München getroffen. Ich glaub’ es nicht“. (ajr)