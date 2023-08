Ski-Olympiasiegerin verkündet Schwangerschaft und entzückt Kolleginnen mit Ratespiel

Ski-Legende Frida Hansdotter wird zum zweiten Mal Mutter. © Imago / Bildbyran / Screenshot: Instagram/Frida Hansdotter

Nach einer erfolgreichen Karriere läuft es bei Frida Hansdotter auch privat rund. Der Ex-Ski-Star ist erneut schwanger. Ihre Fans sind begeistert.

München – Das ehemalige Ski-Ass Frida Hansdotter genießt die Zeit nach ihrer Wintersport-Karriere. Nach dem Ende ihrer Laufbahn 2019 widmet sich die Slalom-Olympiasiegerin von 2018 vor allem ihrer Familie um Partner Richard Jansson und ihrem Sohn. Und jetzt darf sich Handsotter auf ein neues Familien-Mitglied freuen: Wie die Schwedin bekannt gab, erwartet sie ihr zweites Kind. Das Geschlecht verriet sie aber noch nicht.

Frida Hansdotter Geboren: 13. Dezember 1985 (Alter 37 Jahre), Västerås, Schweden Disziplinen: Riesenslalom, Slalom, Super-Kombination Größte Erfolge: Olympiasiegerin im Slalom 2018, Slalom-Weltcupsiegerin 2015/16, 2x WM-Silber (2013 in der Mannschaft, 2015 im Slalom) Karriereende: 2019

„Ich bin so glücklich“: Ski-Olympiasiegerin Hansdotter erwartet zweites Kind

Auf Instagram teilte Hansdotter die erfreuliche Nachricht: „Ich bin so glücklich, aufgeregt und dankbar, diese unglaublichen Neuigkeiten mit euch zu teilen“, zeigte sich die schwangere Schwedin begeistert in Erwartung ihres zweiten Kindes. Bereits im Dezember 2020 hatte sie einen Sohn zur Welt gebracht.

Die ehemalige Skirennläuferin, die in ihrer Karriere fünf WM-Medaillen einheimste, könne es „kaum erwarten, bis ich Mutter von zwei Kindern bin.“ Auf dem Foto zum Beitrag merkt man der 37-Jährigen die Vorfreude regelrecht an: Sie grinst, ihre Hände behutsam auf ihren Bauch gelegt, bis über beide Ohren. Zuletzt hatte sie Ski-Star Henrik Kristoffersen zu dessen erster Vaterschaft gratuliert.

Schwangeres Ski-Ass entzückt Kolleginnen mit Ratespiel: „Was für ein Spaß“

Das Geschlecht ihres Babys wollte die Slalom-Ikone aber noch nicht verraten. Stattdessen richtete sie eine besondere Frage an ihre Fans: „Glaubt ihr, es ist ein Junge oder ein Mädchen?“ Die zahlreichen Anhänger der Slalom-Weltcupsiegerin der Saison 2015/16 reagierten entzückt – und zwei alte Bekannte aus ihrem Heimatland gaben sich dem Ratespiel vergnügt hin.

„Was für ein Spaß, Frida. Ich denke, es wird eine neue kleine Skifahrerin“, schrieb etwa Hansdotters einstige Skirennlauf-Kollegin Lisa Hörnblad, die nach einem Blutvergiftungs-Drama auf eine spezielle Behandlung hofft. Und auch Slalom-Spezialistin Anna Swenn-Larsson, die „große Glückwünsche“ an die 37-Jährige richtete, glaubt an „ein kleines Mädchen.“ Ihre ehemaligen Mitstreiterinnen wünschen der Schwedin und ihrem Partner Richard Jansson, einem früheren Eishockey-Spieler, also neben dem Sohnemann eine Tochter.

Doch Hansdotter ist nicht das einzige Ski-Ass, das sich über Nachwuchs freuen darf: Auch die österreichische Skirennläuferin Tamara Tippler zeigte sich unlängst stolz mit einem Babybauch. (wuc)