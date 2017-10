So wird Hamilton schon in den USA Formel-1-Weltmeister

Mercedes-Pilot Lewis Hamilton ist derzeit das Maß aller Dinge in der Formel 1. Foto: Eugene Hoshiko

Suzuka (dpa) - Nach seinem Sieg beim Formel-1-Rennen in Japan hat Lewis Hamilton seinen Vorsprung auf den ausgeschiedenen Sebastian Vettel auf 59 Punkte ausgebaut.

Läuft für den Mercedes-Piloten alles ideal, könnte er schon in zwei Wochen beim Grand Prix der USA seine vierte Weltmeisterschaft perfekt machen. Dafür müsste er nach dem viertletzten Saisonrennen aber mindestens 75 Zähler mehr als der Ferrari-Star vorweisen. In den vergangenen drei Jahren war Hamilton in Texas von niemandem zu bezwingen.

Hamilton wird schon in Austin Weltmeister, wenn

...er das Rennen gewinnt und Vettel höchstens Sechster wird (+76)

...er Zweiter und Vettel höchstens Neunter wird (+76)

