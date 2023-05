Sommer-Biathlon 2023: Die wichtigsten Termine im Überblick

Von: Tobias Ruf

Teilen

2022 fand die Biathlon-Sommer-WM in Ruhpolding statt. © Ruf/chiemgau24.de

Im Sommer stehen im Biathlon einige wichtige Wettkämpfe auf dem Programm. Highlight ist die Biathlon-Sommer-WM 2023 im August.

Anif - Biathlon im Sommer erfreut sich immer größerer Beliebtheit. Die Biathlon-Sommer-WM 2022 in Ruhpolding wurde zu einem großen Erfolg, auch im Sommer 2023 stehen im Biathlon wieder einige wichtige Events auf dem Programm.

Neben der WM im slowakischen Oserblie wird traditionell beim Blinkfestival in Norwegen und beim Martin Fourcade Nordic Festival in Frankreich gelaufen. Auch der City-Biathlon in Wiesbaden wird in diesem Jahr wieder ausgetragen, zudem werden zahlreiche nationale Meisterschaften abgehalten.

Sommer-Biathlon 2023: Auftakt in Norwegen, Highlight ab dem 22. August

Die Biathlon-Sommer-WM 2023 wird in der Slowakei ausgetragen, vom 22. bis 27. August wird um die WM-Titel bei den Junioren und den Senioren gelaufen.

Die Sommer-Saison im Biathlon beginnt in Norwegen. Vom 2. bis 5. August treten die Athleten beim Blinkfestival an. In diesem Jahr werden auch die deutschen Damen am Start sein, dies kündigte Bundestrainer Kristian Mehringer bereits an.

Am 13. August ist die internationale Biathlon-Szene dann in Wiesbaden zu Gast. Nach einjähriger Pause wird in Hessen wieder der traditionelle City-Biathlon gelaufen. Anschließend geht es zur WM in Oserblie, die internationalen Wettbewerbe enden mit dem Martin Fourcade Nordic Festival zwischen dem 1. und 3. September 2023.

Mehr zum Thema Biathlon: Alle Termine für den Weltcup 2023/24

Wo und wann die deutschen Meisterschaften im Biathlon ausgetragen werden, wurde noch nicht festgelegt. In der Regel finden die deutschen Meisterschaften im Anschluss an die internationalen Wettkämpfe statt.

Sommer-Biathlon 2023: Die wichtigsten Termine im Überblick

2. bis 5. August 2023 (Mittwoch bis Samstag) - Blinkfestival in Norwegen

(Mittwoch bis Samstag) - Blinkfestival in Norwegen 13. August 2023 (Sonntag) - City-Biathlon in Wiesbaden

(Sonntag) - City-Biathlon in Wiesbaden 22. bis 27. August 2023 (Dienstag bis Sonntag) - Biathlon-Sommer-WM 2023 in Oserblie

(Dienstag bis Sonntag) - Biathlon-Sommer-WM 2023 in Oserblie 1. bis 3. September 2023 (Freitag bis Sonntag) - Martin Fourcade Nordic Festival in Frankreich

(Freitag bis Sonntag) - Martin Fourcade Nordic Festival in Frankreich noch nicht terminiert - Deutsche Meisterschaft im Biathlon

Quelle: chiemgau24.de

truf