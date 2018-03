Spanier reizen Löws Weltmeister

kassel. Jetzt wird es allmählich richtig ernst. Nach vier Monaten Länderspielpause hat gestern für die deutsche Fußball-Nationalmannschaft das WM-Jahr endgültig begonnen: Das Testspiel gegen Spanien endete 1:1 (1:1) und beeindruckte vor allem in der ersten Halbzeit durch rasanten Tempo-Fußball. Unser Schnellcheck vom Spiel in der Düsseldorfer Esprit-Arena.

?Das letzte Testspiel gegen Spanien liegt dreieinhalb Jahre zurück und endete mit einem 1:0 für die deutsche Elf. Was bekamen die 50 000 Zuschauer diesmal für ein Spiel geboten?

!Für die Fans war es ein Fest zuzuschauen. Beide Teams boten schnellen, attraktiven Offensiv-Fußball. Dazu spielten sie taktisch anspruchsvoll auf höchstem Niveau. Nach etwa einer halben Stunde hatten sich die Spanier ein kleines Übergewicht in Sachen Spielanteile erarbeitet, was ihnen wenig nutzte: Thomas Müller glich in Spaniens Drangphase durch einen Fernschuss aus dem Stand aus (35.). Im zweiten Durchgang flachte das Spiel minimal ab, aber es war dennoch eine Freude dem aktuellen und dem ehemaligen Weltmeister zuzusehen. Übrigens: Einen Videobeweis gab es nicht, die Torlinientechnik schon. Beides war an diesem Abend nicht nötig.

?Die Besetzung im deutschen Sturm wurde viel diskutiert. Gab es neue Erkenntnisse?

!Nein. Timo Werner spielte von Beginn an in einer Elf, die so aufgestellt auch direkt in die WM starten könnte. Werner machte seine Sache auch ohne Torerfolg ordentlich, bleibt für die WM gesetzt. Mario Gomez spielte nur sechs Minuten. Er und Sandro Wagner werden sich gegen Brasilien sicher länger präsentieren dürfen. Müllers Tor war wunderschön und zeigt: Nicht nur Stürmer werden im deutschen Spiel für die Tore sorgen, sondern Trainer Löw hat weiter die Qual der Wahl.

?Was hatten die Spanier um ihren Routinier Andrés Iniesta auf dem Kasten?

!Der Pass vor dem 1:0, den Iniesta auf den Torschützen Rodrigo Moreno spielte, war genial (6.). Da hat Iniesta gezeigt, dass er noch immer allein Spiele entscheiden kann. Die Spanier haben nach schwacher WM und EM gezeigt, dass eine neue Generation Weltklasse-Kicker in den Startlöchern steht. Die Kombination aus Routiniers und jungen Spielern macht Spanien zu einem Mit-Favoriten auf den Titel.

?Wie war die Übertragung des Spiels im Fernsehen?

!Kommentator Tom Bartels machte seine Sache gut. Das lag auch daran, dass er ein höchst ansehnliches Spiel begleiten durfte. Kurzum. Absolut gelungener Fußballabend.

Von Martin Scholz und Thomas Lange