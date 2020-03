Sport in Corona-Zeiten: Wozu Klopapier noch zu gebrauchen ist

Während der Coronavirus-Pandemie hamstern Deutsche Toilettenpapier. Doch das Material kann nicht nur als Hygienemittel verwendet werden.

Deutsche hamstern während der Coronavirus -Pandemie verstärkt Toilettenpapier.

-Pandemie verstärkt Toilettenpapier. Das Material kann auch für die Stärkung der eigenen Muskulatur verwendet werden.

Ein Sportverein aus dem Landkreis Kassel hat ein Video mit verschiedenen Übungen veröffentlicht.

Dreilagig, vierlagig oder gar fünflagig? Nichts steht sinnbildlicher für die Hamsterkäufe während der Coronavirus-Pandemie als Toilettenpapier. Die TSV Immenhausen im Landkreis Kassel greift das Thema nun auf ihrem Instagram-Kanal auf: „Überall fällt das Training aus, aber Toilettenpapier hast du genug zu Hause? Dann nutze es doch als Trainingsequipment“, heißt es von Vereinsseite.

Sport während Coronavirus-Pandemie im Landkreis Kassel: Toilettenpapier für eine stärkere Muskulatur nutzen

In einem kurzen Videoclip zeigt TSV-Geschäftsstellenleiter und HNA-Fitnesscoach Kristoffer Koch unter anderem Liegestütze für die Brustmuskulatur und Seitensprünge für die Beinmuskulatur – alles natürlich unter Einsatz von Toilettenpapier. „Ich habe neulich ein ähnliches Video im Internet gesehen und dachte mir, in der aktuell sportfreien Zeit wäre es nützlich, etwas für zu Hause zu haben“, sagt der 29-Jährige. Natürlich alles mit einem Augenzwinkern in Zeiten der Coroanvirus-Pandemie.

TSV Immenhausen im Landkreis Kassel plant während Coronavirus-Pandemie mehrere Trainingsvideos

Weil noch nicht abzusehen ist, wann im Verein wegen der Coronavirus-Pandemie wieder Sport getrieben werden kann, soll es aber nicht bei spaßigen Videos bleiben, sagt Koch. Die TSV Immenhausen im Landkreis Kassel plane, detailliertere Trainingsvideos zum Nachmachen für zu Hause zu veröffentlichen.

Am Dienstag (17.03.2020) soll ab 18.15 Uhr erstmals ein Live-Training via Instagram angeboten werden – dann allerdings ohne den Einsatz von Toilettenpapier. Weitere Informationen gibt es bei Instagram unter @tsv_immenhausen.

Es ist das Thema dieser Tage: das Coronavirus. Nun äußern sich Sportler* aus der Region Kassel, die international und in nationalen Topliegen unterwegs sind, zu den aktuellen Entwicklungen.

Ein Blick in die nahe Zukunft: Coronavirus in Kassel - diese Einschränkungen erwarten uns.

Von Maurice Morth

*hna.de ist Teil des bundesweiten Ippen-Digital-Redaktionsnetzwerkes.

Rubriklistenbild: © Screenshot: Instagram