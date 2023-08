Deutscher Biathlon-Star zog Reißleine: „Keine Motivation mehr für den Sport“

Von: Sascha Mehr

Die deutsche Biathletin Franziska Preuß erlebte eine Saison zum Vergessen und zog die Reißleine – und bereut die Entscheidung nicht.

München – In der Saison 2022/23 lief bei Franziska Preuß nichts zusammen. Die DSV-Athletin wurde durch gesundheitliche Probleme ausgebremst und traf eine harte Entscheidung. Sie zog noch während des Winters die Reißleine und beendete die Saison vorzeitig. Eine Entscheidung, die sie keineswegs bereut, auch wenn es alles andere als einfach war.

Franziska Preuß Geboren: 11. März 1994 (Alter 29 Jahre), Wasserburg am Inn Nationalität: Deutschland Sportart: Biathlon

Biathlon-Star mit gesundheitlichen Problemen

„Die ganze Entscheidung war ein Prozess: Die Zeit zwischen Januar 2022 und Januar 2023 war für mich in Sachen Gesundheit und Energielevel eine riesige Herausforderung. Ich habe viel mit gesundheitlichen Problemen gekämpft, was mich viel Kraft gekostet hat“, erklärte sie im Gespräch mit dem Online-Portal Biathlonworld.com.

„Deswegen war es einerseits unglaublich schwer, im Januar dann doch die Saison zu beenden, aber andererseits war es auch einfach, weil mein Körper mir so viele Signale gesendet hat, dass irgendwas nicht stimmt. Manchmal muss man mit sich selbst ehrlich sein, und ich musste eben akzeptieren, dass ich im Biathlon nicht auf dem Niveau war, auf dem ich sein wollte“, so Preuß weiter.

Franziska Preuß will wieder angreifen. © Oryk HAIST via www.imago-images.de

Nach dem vorzeitigen Ende der Saison war für die Biathletin klar, dass sie sich mental erholen musste. Sie unternahm also Dinge, die zuvor nicht möglich waren neben dem Sport. „Ich habe beschlossen, nach Thailand zu reisen, für einen echten Tapetenwechsel. Es war genau die richtige Entscheidung, mal eine andere Kultur, andere Menschen und so weiterzusehen. Ich war ganz überrascht, wie leicht es war, nicht über Biathlon nachzudenken. In Thailand interessiert Wintersport wirklich niemanden! Ich habe gesehen, dass die Welt sich einfach weiterdreht, und diese Zeit aus ganzem Herzen genossen“, verriet Preuß.

Biathlon-Star mit Geständnis: Keine Motivation für Sport gehabt

Sie gab zu, zwischendurch keinerlei Motivation für Sport gehabt zu haben: „Die ersten Wochen, nachdem ich beschlossen hatte, die Saison abzubrechen, hatte ich keine Motivation für Sport, es war einfach ‚schön‘, sich die Freiheit zu gönnen, zu akzeptieren, dass man jetzt müde ist und keinen Antrieb hat. Ich hatte dieses Gefühl schon seit dem Herbst davor gehabt, hatte aber mental die ganze Zeit dagegen angekämpft. Ich habe also etwa fünf Wochen Pause gemacht mit dem Sport, dann bin ich wieder mit ein bisschen Joggen oder Skilaufen eingestiegen, aber nur ohne Uhr.“

Derzeit befindet sich die 29-Jährige in der Vorbereitung auf den kommenden Winter: „Ich fühle mich jetzt gut. Ich bin froh, wieder mit einem guten und ‚normalen‘ Gefühl zu trainieren. Natürlich war der Wiedereinstieg im Frühling schwer, vor allem die ersten harten Einheiten, aber es macht Spaß, den Prozess zu durchleben und ich bin mit meinem Training zufrieden.“ Einer erfolgreichen Saison 2023/24 steht also nichts im Wege. (smr)