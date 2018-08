Sport-Duelle der Geschwister: Nicht nur die Zverez-Brüder standen als Gegner voreinander 

Eigentlich ist es doch glasklar: Ob auf dem Nürburgring, auf dem Tennisplatz oder im Boxring – im Wettkampf will jeder die Nummer eins sein. Aber was ist, wenn der Gegner nicht irgendjemand, sondern der eigene Bruder ist? Sportliche Geschwister-Duelle sind kein Einzelfall. Einige Beispiele.

Die Zverev-Brüder

Vor 21 Jahren hat Mischa Zverev (30) den neun Jahre jüngeren Alexander im Kinderwagen umher geschoben. Beim Hartplatz-Turnier in Washington hat der Tennisprofi gestern gegen seinen Bruder verloren. Alexander zieht mit seinem Sieg (6:3, 7:5) nun ins Viertelfinale ein und träumt schon von weiteren Geschwister-Duellen. „Ich hoffe, dass es beim nächsten Mal ein Finale sein wird“, sagte er nach dem Match.

Für die gebürtigen Hamburger war es eine emotionale Partie. Mischa hat vor dem ersten Ballwechsel sogar Tränen in den Augen gehabt. Auch das Publikum jubelte, als die beiden für ein gemeinsames Bild posierten. Wenn es nach den Zverev-Brüdern geht, war das jedenfalls nicht das letzte Geschwister-Match.

Die Klitschko-Brüder

Sie sind wohl das weltweit bekannteste Geschwister-Paar im TV-Sport: die Boxlegenden Wladimir (42) und Vitali Klitschko (47). Gemeinsam hielten sie die Gürtel aller vier großen Boxverbände im Arm. Viele Millionen Dollar hätte es für ein ultimatives Faustgefecht zwischen den zwei Ukrainern gegeben. Doch den Gefallen taten die Brüder ihren Fans nie. Der Grund: ein Versprechen gegenüber ihrer Mutter.

„Was zählt alles Geld der Welt gegen das Herz einer Mutter?“, sagte Wladimir einmal öffentlich. Die Fans mussten akzeptieren, dass sich die Klitschkos nur außerhalb des Rings gegenüber standen.

+ Zeigen Fäuste nur brüderlich: Vitali (links) und Wladimir Klitschko. © Britta Pedersen/dpa

Die Williams-Schwestern

Für Serena (36) und Venus Williams (38) ist das Schwester-Duell auf dem Tennisplatz schon fast zur Gewohnheit geworden. Insgesamt sind die US-Amerikanerinnen schon 29 Mal gegeneinander angetreten. Dabei hat die 23-malige Grand-Slam-Gewinnerin Serena gegen ihre ein Jahr ältere Schwester 17 Siege gefeiert. Nur zwölfmal hat sich Venus durchgesetzt. Aber egal, wer gewonnen hat, eine Umarmung am Netz gab es immer.

Die Schumi-Brüder

Ein Duell zwischen Geschwistern ist eine Sache. Dabei immer im Schatten des Älteren zu stehen die andere. Vor seinem tragischen Skiunfall war Michael Schumacher (49) immer der Star der Formel 1, während sich sein Bruder Ralf (43) mit dem Titel „Schumi 2“ zufrieden geben musste. Konfliktpotenzial? Aber hallo.

+ Waren öfter im Knatsch: Michael (links) Schumacher und sein Bruder Ralf. © Gero Breloer/dpa

1997 kostete Michael Schumacher eine Karambolage mit seinem Bruder seinen dritten Weltmeistertitel. „Der hat sie manchmal nicht alle“, sagte Ralf einige Jahre später über Michael, nachdem dieser ihn bei einem Rennen in Monte Carlo auf den letzten Metern heftig attackiert hatte. So ging es öfter hin und her.

Zwischendurch haben sich die Schumis aber immer wieder beruhigt. Und als Ralf seinen Bruder 2001 in Montreal sogar besiegte, sagte der damals dreifache Weltmeister sogar: „Wenn schon verlieren, dann gegen Ralf.“

Wie wichtig Familie und wie unwichtig Konkurrenz ist, dürften die Schumachers seit Michaels Unfall ohnehin wohl am besten wissen.