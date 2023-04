Neue Spur im Fall des vermissten Biathlon-Talents – Ist der 22-Jährige noch am Leben?

Von: Sascha Mehr

Der norwegische Biathlet Eivind Sporaland wird seit mehreren Wochen vermisst. © IMAGO/Javad Parsa

Die Suche nach dem verschwundenen Biathlon-Talent Eivind Sporaland geht weiter. Die Polizei hat nun eine neue Spur entdeckt.

Lillehammer - Das norwegische Biathlet-Talent Eivind Sporaland wird seit mehren Wochen vermisst. Der 22-Jährige wurde zuletzt am 19. März gesehen. Vormittags sprach er noch mit seinem Vater und verließ anschließend das Haus im norwegischen Wintersport-Mekka Lillehammer. Seitdem fehlt von Sporaland jede Spur.

Name Eivind Sporaland Alter 22 Nationalität Norwegen Sportart Biathlon

Biathlon-Talent Sporaland: Suche geht weiter

Suchaktionen der Polizei, Freunden und Familie, blieben erfolglos. Das Auto des 22-Jährigen wurde zwar gefunden, allerdings gab es keine neuen Erkenntnisse um den Verbleib des Biathleten. „Wir haben sowohl in Lillehammer als auch hier Leute, die das Geschehen verfolgen können, egal was passiert“, versprach Arne Horten, Präsident des norwegischen Biathlonverbandes, Unterstützung bei der Suche nach Eivind Sporaland.

Zuletzt gingen seine Eltern an die Öffentlichkeit und appellierten an die Bevölkerung, Ausschau nach ihrem Sohn zu halten und mögliche Hinweise zum Verbleib des 22-jährigen den Behörden zu melden. „Jeder, der Kinder hat, kann verstehen, wie brutal es ist, nichts zu wissen. Wir sind fest davon überzeugt, dass er lebt. Jetzt zu Ostern gibt es viele Ausflüge in den Stadtteil Lillehammer und viele Leute gehen in ihre Hütten. Wir hoffen, dass die Leute etwas aufmerksamer sind und Bescheid geben, wenn sie etwas sehen, das nicht so ist, wie es sein sollte“, sagten sie zur norwegischen Zeitung Gudbrandsdolen Dagningen.

Der norwegische Geheimdienst geht davon aus, dass der 22-Jährige noch am Leben ist, aber nicht gefunden werden will – und plötzlich gibt es tatsächlich eine neue Spur in dem Fall. Nach übereinstimmenden Berichten der norwegischen Rundfunkanstalt NRK und der Zeitung Gudbrandsdolen Dagningen, wurde das Smartphone von Sporaland gefunden.

Biathlon-Talent Sporaland: Smartphone entdeckt

Wie die Polizei mitteilte, haben Spaziergänger das Gerät kurz nach Ostern entdeckt. Die Beamten machten keine Angabe über den exakten Fundort des Handys, sondern teilten lediglich mit, dass es draußen gefunden wurde. Die norwegische Polizei will die Daten des Smartphones auswerten und hofft, darüber neue Erkenntnisse über seinen Verbleib er erhalten.

Außerdem berichtete die Polizei von einem Einbruch in der Nähe von Lillehammer, der in Verbindung mit dem Verschwinden von Eivind Sporaland stehen könnte. „Dort wurden Dinge entwendet, die keinen großen Wert hatten. Es sieht so aus, als ob der Einbrecher Dinge mitgenommen hat, die man zum Überleben in der Natur braucht“, erklärte die für den Fall zuständige Polizistin Ragnhild Ouren gegenüber der Zeitung Gudbrandsdolen Dagningen.

Die Polizei wird die Suche nach dem 22-Jährigen jetzt in der Umgebung, in der das Smartphone gefunden wurde, fortsetzen. Die Beamten ziehen nun verstärkt nun Betracht, dass Sporaland noch am Leben ist. (smr)