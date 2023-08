Stewart: Glaube nicht, dass Hamilton einen achten Titel holt

Teilen

Formel-1-Legende Sir Jackie Stewart traut Lewis Hamilton keinen achten WM-Titel zu. © Bradley Collyer/Press Association/dpa

Sir Jackie Stewart zählt zu den Formel-1-Legenden. Der 84-Jährige hält Lewis Hamilton zwar für einen der besten Fahrer der Geschichte - an einen achten Titel glaubt er aber nicht mehr.

London - Der dreimalige Formel-1-Weltmeister Sir Jackie Stewart glaubt nicht mehr, dass Lewis Hamilton einen achten WM-Titel gewinnen kann.

„Das hängt auch von Mercedes ab. Es ist nicht unmöglich, aber ich glaube trotzdem nicht, dass er es schaffen wird. Und ich denke – trotz der Gerüchte um Ferrari – nicht, dass er noch mal das Team wechselt“, sagte der 84-Jährige in einem Interview der „Sport Bild“.

Verstappen steht an der Spitze

„Lewis ist einer der Besten, die je in der Formel 1 gefahren sind. Aber zur Wahrheit gehört auch, dass er im vergangenen Jahrzehnt mit Mercedes für ein Team an den Start gegangen ist, das quasi außer Konkurrenz gefahren ist“, sagte Stewart. Hamilton habe nicht mehr den ganz großen Hunger auf Erfolg und Mercedes sei nicht mehr so gut wie noch vor einigen Jahren.

Hamilton hat seinen siebten Titel 2020 geholt. In der Fahrerwertung der laufenden Saison liegt er mit 156 Punkten auf Rang vier. An der Spitze steht Titelverteidiger Max Verstappen (Red Bull) mit 339 Zählern, der sowohl 2021 als auch 2022 Weltmeister wurde.

„Bei Verstappen sehe ich nicht viel Spielraum, wo er noch besser werden kann. Egal ob bei Regen, Wind oder Hitze – Max holt überall das absolute Maximum aus dem Auto heraus“, lobte Stewart den 25 Jahre alten Niederländer. dpa