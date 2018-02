Skispringen in Willingen: Stoch gewinnt Qualifikation vor Freitag und Tande

Willingen. Da ist die Faust. Wann hat man das einmal gesehen bei Stephan Leyhe? Am Freitag reckte er sie in den Himmel. Genau im richtigen Moment. Bei der Qualifikation des Heim-Weltcups.

Es dürfte am sehr guten Einstand in das Skispringen in Willingen gelegen haben. Mit bestem Aufwind, stimmungsvollem Empfang von den 9600 Zuschauern am Fuß des Mühlenkopfs, 143 Metern – weiter sprang zum Auftakt in Willingen am Freitag niemand, wobei die Top zehn der Springer eine Luke weiter unten losfuhren.

Das breite Grinsen über Platz sieben in der Quali für den Wettkampf am Samstag war Leyhe nicht zu nehmen, zumal auch Bundestrainer Werner Schuster einen „richtig guten Sprung“ sah. Als zweitbester Deutscher vor Markus Eisenbichler (11.), Andreas Wellinger (13.) und Karl Geiger (26.) war der Lokalmatador aus Schwalefeld zufrieden, sah eine „deutliche Steigerung“ zu seinen Trainingssprüngen auf 136,5 und 127 Meter. „Ich habe es an der Kante besser umgesetzt, dann geht es gleich die vier, fünf Meter weiter“, sagte der 26-Jährige. Seine Zielsetzung für Samstag und Sonntag: Solche Sprünge wiederholen. „Top 15 wäre ok, Top 10 wäre super.“

Mit rund sechs Punkten Rückstand auf Kamil Stoch liegt Leyhe in der neuen „Willingen five“-Wertung – alle vier Einzeldurchgänge und die Qualipunkte werden addiert – sogar auch noch gut im Rennen.

„König Kamil“ strich mit 142,5 Metern (133,9 Punkte) und den besten Haltungsnoten die Siegprämie ein. Der Pole verwies Richard Freitag auf Rang zwei, der bei schlechteren Bedingungen mit 139,5 Metern (132,0) auch fast alles abrief. Skiflug-Weltmeister Daniel Andre Tande aus Norwegen (142,5/131,7) wurde vor Landsmann Johann Andre Forfang (143/131,0) Dritter. Überzeugend neben Norwegern und Deutschen: Die Slowenen, angeführt auf den Rängen fünf und sechs von Tilen Bartol und Zakopane-Sieger Anze Semenic, der ein Zehntel vor Leyhe lag.

Pech hatte der kurzfristig ins Team gerückte David Siegel – Disqualifikation wegen fehlerhaften Anzugs. Morgen darf er aber ran, weil es für das zweite Einzel keine Qualifikation gibt.

Von Dirk Schäfer