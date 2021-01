Ski alpin heute im Liveticker: Wer bezwingt die Streif im ersten Anlauf?

Hahnenkamm-Wochenende in Kitzbühel

+ © Helmut Fohringer/APA/dpa Ski alpin: Andreas Sander auf der Streif in Kitzbühel. Im Training hinterließ er einen starken Eindruck. © Helmut Fohringer/APA/dpa

Eines der großen Highlights im Weltcup 2020/21 im Ski alpin steht an. Die legendäre Streif in Kitzbühel wird dabei gleich an zwei Tagen in der Abfahrt gefahren. chiemgau24.de ist heute im Liveticker mit dabei.