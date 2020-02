Sturmtief Sabine stört Weltcup in Willingen: „Das Problem ist der Wind aus Südost“

Zu viel Wind am Mühlenkopf: Training und Qualifikation mussten am Freitag abgesagt werden und wurden auf Samstag verlegt.

Willingen – Genug Schnee an der Mühlenkopfschanze, da wirbelt Sturmtief Sabine den Zeitplan komplett durcheinander.

Obwohl um drei Stunden vorgezogen, brachten stramme Brisen die Qualifikation erst in Verzug, dann wurde sie gegen 17.15 Uhr sogar abgesagt – zu gefährlicher Aufwind. „Der Wind aus Südost ist auch dieses Mal das Problem. Südwest und West sind nicht schlimm, die würden von rechts und links auf die Schanze treffen und gar nicht ankommen“, sagt OK-Chef Jürgen Hensel. Eine Anspielung auf das Sonntagsspringen 2013: Es musste als bisher einziges in der 25-jährigen Willinger Weltcup-Geschichte wegen zu starker Winde – ebenfalls aus Südost – abgesagt werden.

Die Prognosen für Sonntag sehen ähnlich aus. „Am Vormittag sind Böen bis 50 km/h, ab Mittag ab 65 bis 70 km/h ansteigend und ab 16 Uhr 80 bis 90 km/h angekündigt“, sagt Diplom-Meteorologe Julian Pape aus Neuastenberg, der den SC Willingen seit drei Jahren mit seinen Wetter-Infos beliefert. Wie gehen die Beteiligten mit der schwierigen Situation um? Wir haben Stimmen gesammelt.

Der Springer

Pius Paschke, viertbester Deutscher im Weltcup:„Die Verschiebung nach vorn ist für uns kein Problem. Es ist unser Job, sich darauf einzustellen. Es ist schon öfter vorgekommen, dass man sich nach den Fernsehzeiten richtet, das ist eher falsch. Die Sicherheit der Sportler muss im Vordergrund stehen.“

Der Veranstalter

Dieter Schütz, Weltcup-Pressechef des SC Willingen: „Eine Verschiebung bedeutet zunächst mal mehr Arbeit, weil ja alles von A bis Z eingetaktet ist – von der Fernsehübertragung bis zu den Sonderzügen. Wir bemühen uns darum, alles entsprechend logistisch umzudisponieren, was sicherlich in vielen Bereichen nicht hundertprozentig gelingen kann. Wir waren aber so aufgestellt, dass wir das Stadion unabhängig von der Vorverlegung um 13 Uhr fertig gehabt hätten. Ein frühes Springen am Sonntag sind wir gewohnt, wir haben 2018 ganz normal um 10 Uhr begonnen, weil die Springer zu den Olympischen Spielen mussten. Wir sind also erprobt, früh anzufangen.“

Der Trainer

Andreas Wank, Springer bis 2019 und Mitglied im Trainerteam des DSV: „Eine Qualifikation wie heute ist für die Athleten ein Wartespiel, aber damit kennen sie sich aus. Und es geht ja jedem gleich. Was das frühe Springen am Sonntag angeht: Im Winter sind wir zwar eher darauf eingestellt, dass wir ausschlafen können, weil die Veranstaltungen meistens spät nachmittags oder abends stattfinden. Aber als Athlet, wenn man sich aufgewärmt und geistig vorbereitet hat auf den Sprung, ist man hellwach. Unsere Athleten sind bereit, sobald es losgeht, auch an den Start zu gehen. Zur Zerreißprobe wird es, wenn du als Athlet oben sitzt und der Durchgang zieht sich über zwei Stunden.“

Die Polizei

Dirk Richter, Pressesprecher: „Der Wetterdienst hat starke orkanartige Böen angekündigt, da können wir erst mal nur allen Zuschauern raten, das Wetter und die Nachrichten zu verfolgen, um die eigenen Schlüsse daraus zu ziehen. Weitere Informationen können wir erst Samstagabend oder Sonntagmorgen rausgeben.“

Von Friederike Weiler und Gerhard Menkel