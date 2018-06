Das gefährlichste Motorradrennen der Welt - Zweites Todesopfer beim Isle of Man TT

Bei der Isle of Man TT, das als gefährlichstes Motorradrennen der Welt gilt, ereignete sich bereits der zweite tödliche Unfall in diesem Jahr.

Isle of Man - Bei der diesjährigen Auflage der Isle of Man TT ist es zum zweiten Todesfall gekommen. Der schottische Motorrad-Pilot Adam Lyon (26) verunglückte am Montag in der dritten Runde des Supersport-Rennens und erlag seinen Verletzungen. Das gaben die Organisatoren bekannt. Lyon nahm erstmals an der umstrittenen Tourist Trophy in England teil.

Am Mittwoch war bereits der auf der Isle of Man geborene Brite Dan Kneen gestorben. Der 30-Jährige kam bei einem Unfall im Superbike-Qualifying ums Leben. Die Isle of Man TT gilt als ältestes und gefährlichstes Motorradrennen der Welt. Es wird auf dem Snaefell-Bergkurs gefahren, der aus normalen Straßen der Insel besteht. Sturzauffangbereiche sind kaum vorhanden.

