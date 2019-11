Südafrika ist Rugby-Weltmeister: Sieg gegen die Tradition

Ganz Südafrika jubelt: Siya Kolisi (Mitte), Südafrikas erster dunkelhäutiger Kapitän der Rugby-Nationalmannschaft, streckt den WM-Pokal in die Luft. Die Springboks haben am Samstag England im Finale mit 32:12 bezwungen.

Aus Springböcken wurden Löwen: Südafrikas Rugby-Nationalmannschaft hat sich am Samstag den dritten Weltmeistertitel gesichert. Sie sind unser Team in Zahlen.

Der deutliche Sieg der Südafrikaner war durchaus eine kleine Überraschung. England galt vielen Experten nach dem Halbfinalsieg gegen den Titelverteidiger aus Neuseeland als Favorit.

3 Titel...

...hat Südafrika nun auf dem Konto. Bereits 1995 und 2007 wurde das Land Weltmeister, gemeinsam mit Neuseeland sind sie jetzt Rekord-Weltmeister. Der Wettbewerb wird erst seit 1987 alle vier Jahre ausgerichtet. Südafrika nimmt erst seit 1995 und dem Ende der Apartheid an den Weltmeisterschaften teil.

10 Buchstaben...

...lang ist der Spitzname der südafrikanischen Rugby-Nationalmannschaft. Sie wird „Springboks“ genannt, benannt nach der Springbock-Antilope. Weitere Bezeichnungen sind „Springbokke“ auf Afrikaans und „amaBokoboko“ auf Xhosa.

11...

...das ist die Nummer von Makazole Mapimpi. Der Spieler, der auf der Position des Linken Außendreiviertel Zielspieler der südafrikanischen Angriffe ist, sorgte mit seinem insgesamt sechsten erfolgreichen Versuch im Turnier für die zwischenzeitliche 23:12-Führung und eine Vorentscheidung. Zugleich war es der erste südafrikanische Versuch in einem WM-Finale überhaupt, zuvor hatte Südafrika in Endspielen nur durch Straf- und Sprungtritte gepunktet.

31 Spieler...

...groß ist der Kader jedes WM-Teilnehmers. In Südafrikas Kader stand mit Pieter-Steph du Toit der Spieler des Jahres, der am Sonntag ausgezeichnet wurde. Jeweils acht Spieler der Springboks spielen bei den Stormers in Kapstadt und den Bulls in Pretoria.

32...

...zu zwölf. Das war der Endstand, der Südafrika zum Weltmeister und Nachfolger von Neuseeland machte. Nur 1999 und 2015 erzielte der Weltmeister mehr Punkte. 1999 gewann Australien 35:12 gegen Frankreich, 2015 bezwang Neuseeland Australien mit 34:17.

69 Punkte...

...erzielte Handré Pollard. Er spielt für die Bulls in Pretoria auf der taktisch wichtigen Position des Verbindungshalbs und machte die meisten Punkte aller Spieler bei der WM.

127 Jahre...

...lang und damit seit der Gründung der südafrikanischen Nationalmannschaft am 30. Juli 1891 führte immer ein hellhäutiger Spieler die Mannschaft als Kapitän aufs Feld. 2018 wurde der dunkelhäutige Siya Kolisi Kapitän, der am Samstag den Pokal in den Himmel strecken durfte. Rugby galt in Südafrika als Folgen der Apartheid traditionell lange als Sport der Weißen, beim zweiten Titelgewinn 2007 standen nur zwei dunkelhäutige Spieler auf dem Feld. Das jetzige Team läutet eine neue Zeit ein.

171 Zentimeter...

...groß nur ist das Kraftpaket Cheslin Kolbe. Der Außendreiviertel von Stade Toulousain in Frankreich sorgte mit seinem erfolgreichen Versuch nach 73 Minuten für den 32:12-Endstand. Es war sein dritter Versuch im ganzen Turnier.

14.078 Kilometer...

...ist Südafrikaetwa von Japan entfernt. Die lange Anreise hat sich für die Springboks definitiv gelohnt. Bei ihren ersten beiden WM-Titeln musste Südafrika nicht so weit reisen. 1995 gewann man im eigenen Land in Johannesburg, 2007 gewann Südafrika im rund 8789 Kilometer entfernten Frankreich.

609.375 Südafrikanische Rand...

...verdient ein professioneller Rugbyspieler in Südafrika etwa im Jahr. Das entspricht umgerechnet rund 36 300 Euro. Monatlich sind es durchschnittlich etwa 50 000 Rand, also 2978 Euro.