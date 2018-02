Super Bowl im Ticker: Erinnern Sie sich noch an diese skandalöse Halftime Show?

Macht sich Tom Brady endgültig zur Legende? In der Nacht zum Montag findet in Minneapolis der Super Bowl 2018 statt. Wer krönt sich zum Champion der NFL - die New England Patriots oder die Philadelphia Eagles? Das erfahren Sie in unserem Live-Ticker.

New England Patriots - Philadelphia Eagles -:- (-:-,-:-,-:-,-:-), Kickoff 0.30 Uhr MEZ

+++ Falls Sie sich fragen, wer heute in der legendären Halftime Show auftreten wird: Es ist Justin Timberlake. Moment mal - Justin Timberlake? Genau, da war doch mal was - und zwar #Nippelgate. Beim Super Bowl 2004 entblößte er aus Versehen eine Brust von Janet Jackson und sorgte damit für einen Mega-Eklat. Sie können sich nicht mehr daran erinnern? Hier die entscheidende Szene:

+++ Falls Sie sich fragen, wie viel eigentlich so ein Ticket für den Super Bowl kostet: Zuletzt blechten die Fans auf dem Schwarzmarkt 5700 US-Dollar - das sind in etwa 4600 Euro.

+++ Hallo und herzlich willkommen zu unserem Live-Ticker zum Super Bowl 2018. Gewinnt Tom Brady heute seinen sechsten Titel - oder macht ihm Nick Foles einen Strich durch die Rechnung? Heute Nacht heißt es im US Bank Stadium in Minneapolis: New England Patriots gegen die Philadelphia Eagles - und in unserem Live-Ticker verpassen Sie keine entscheidende Szene.

Super Bowl 2018: Der Vorbericht

Man muss schon zugeben: Als Football-Fan hat man in diesem Jahr hohe Ansprüche an den Super Bowl - denn es wird nur schwer zu toppen sein, was im letzten Jahr geboten war. Eine fulminante Aufholjagd der schon tot gesagten New England Patriots stellte das NFL-Finale 2017 gegen die Atlanta Falcons völlig auf den Kopf. Am Ende siegten die Patriots in der Overtime (übrigens die erste Verlängerung in der Geschichte des Super Bowls) mit 34:28. Und das, obwohl sie kurz nach der Halbzeit noch mit 3:28 zurückgelegen waren.

Ob sich in der Nacht zu Montag (Kickoff ist nach mitteleuropäischer Zeit am 5. Februar um 0.30 Uhr) auch wieder ein solches Spektakel abspielen wird? Abwarten. Aber allein die Tatsache, dass erneut Tom Brady (40) mit seinen New England Patriots im Super Bowl steht, lässt hoffen, dass es eher ein spannendes Spiel wird als ein Rohrkrepierer. Denn der Star-Quarterback wird alles dafür tun, weiter Geschichte zu schreiben und seinen sechsten Triumph in seinem achten Super Bowl mit den Patriots zu feiern.

Doch eine Mannschaft will das verhindern: Die Philadelphia Eagles um Quarterback Nick Foles (29). Dass der 29-Jährige im Super Bowl steht, hat er zum einen der Verletzung von Carson Wentz zu verdanken. Der riss sich nämlich im Dezember das Kreuzband, für ihn sprang dann der umstrittene Foles ein. Zum anderen übertraf Foles sämtliche Erwartungen. Obwohl er schwach begann, baute er schnell Selbstbewusstsein auf und führte so die Eagles in den Super Bowl. Doch Foles‘ Leistung ist tagesformabhängig - zu sehr schwankt er in seinen Leistungen. Ist er allerdings in Höchstform, werden die Fans in der Nacht zum Sonntag ein aufregendes Finale sehen. Und eines - das brachten NFL-Experten auf den Punkt - ist klar: „Wenn Foles das Ding am Sonntag gewinnt, wäre das eine der größten Geschichten überhaupt.“

Wird Nick Foles Tom Bradys sechsten Streich verhindern oder macht sich Brady noch unsterblicher als er sowieso schon ist? Und wird Justin Timberlake in der Halftime Show wieder für einen Eklat sorgen? All das erfahren Sie in unserem Live-Ticker zum Super Bowl 2018.

Super Bowl 2018: Regeln, TV-Guide und Werbung

Wissen Sie eigentlich, wie American Football funktioniert? Auf tz.de* haben wir die wichtigsten Football-Regeln für Sie zusammengefasst. Außerdem erfahren Sie dort, wo Sie den Super Bowl 2018 live im TV angucken können - und wo Sie ihn sogar mit englischem Kommentar sehen. Und ein Thema ist natürlich auch wichtig: Welcher US-Konzern hat sich die beste Werbung für den Super Bowl 2018 einfallen lassen?

