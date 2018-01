Super Bowl 52: Gipfel der Giganten beim Saisonfinale im American Football

Der Super Bowl in der Nacht vom 4. auf den 5. Februar ist mehr als das Finale im American Football: Von Spielzug, Schmerz und Spektakel des Mega-Events.

Irgendwie beginnt alles in einem nordamerikanischen Garten vor mehr als 50 Jahren. Als Lamar Hunt seine Tochter mit einem Spielzeug namens „Super Ball“ sieht, kommt dem Besitzer der Kansas City Chiefs eine Wortspielerei in den Sinn. Der Name „Super Bowl“ ist geboren und bezeichnet fortan das Endspiel im American Football.

Dass sich daraus eine derart rasante Erfolgsgeschichte entwickeln würde, daran hatte Lamar Hunt 1967 bestimmt nicht gedacht. Am 4. Februar (22.50 Uhr/ProSieben) steigt nun in Minneapolis die 52. Auflage zwischen den New England Patriots und den Philadelphia Eagles.

+ Sein achtes Finale: Tom Brady von der New England Patrios kann zum sechsten Mal den Titel gewinnen. © picture alliance / David J. Phillip/AP/dpa

Super Bowl: Rekordzahlen bei den Einschaltquoten

Doch was macht eines der weltweit größten Einzelsportereignisse so groß? In der Geschichte des US-Fernsehens ist der Super Bowl gleich achtmal unter den erfolgreichsten zehn Übertragungen vertreten. Nur eine Folge der TV-Serie „Mash“ aus dem Jahr 1983 und das Eiskunstlauf-Duell zwischen Nancy Kerrigan und Tonya Harding bei den Olympischen Spielen 1994 schafften es im Quoten-Vergleich in die Sphären dieses gigantischen Spektakels. American Football hat etwas von Urgewalt. 150-Kilo-Kolosse krachen gegeneinander, Spieler werden aus vollem Lauf von den Beinen geholt und nicht selten tut es richtig weh.

American Football hat aber auch etwas von Feinfühligkeit. Von Präzision. Auf den Punkt genaue 30-Meter-Würfe zum Passempfänger, eine bis ins kleinste Detail ausgeklügelte Taktik, um am Ende das Ei für einen Touchdown in die gegnerische Endzone zu bringen – auch das ist faszinierend. Aber es geht auch um die Typen. Um Erfolge und Skandale, die meist dicht beieinander liegen.

Rund um den Super Bowl: Pink, Justin Timberlake, Geld und Guacamole

Nicht zuletzt macht das Drumherum den Super Bowl aber auch so groß, wie er ist. Stars, die in der Halbzeitpause auftreten, können sich steigender Plattenverkäufe sicher sein. Millionenschwere Werbespots mit bekannten Schauspielern werden unter den Fans mindestens genauso diskutiert, wie die besten Spielzüge. Und Lamar Hunt, der 2006 starb, hat dem Ganzen einen Namen gegeben. In einem Garten vor 50 Jahren.

Der Super Bowl ist nicht nur sportlich gesehen ein absoluter Höhepunkt, auch wirtschaftlich sorgt er für Rekordzahlen. Hier sind einige Fakten:

Exportschlager: Mexiko exportiert rund 95.000 Tonnen Avocados in die USA. Grund für die Nachfrage ist die traditionell zum Finale zubereitete Avocado-Creme Guacamole.

Werbe-Wahnsinn: Kostete ein 30-Sekunden-Spot während des Super Bowls 1967 noch 34.500 Euro, werden nun fast fünf Millionen Euro fällig. Im vergangenen Jahr prügeln sich zum Beispiel die Schauspieler Jason Statham und Gal Gadot durch ein Restaurant und machen Werbung für ein Homepage-Unternehmen.

TV-Ereignis: 800 Millionen Zuschauer verfolgen den Super Bowl weltweit, allein in den USA sind es 150 Millionen Fans in der Spitze.

Konsumrausch: 50 Millionen Euro wird in den USA am Super-Bowl-Sonntag für Essen ausgegeben, darunter sind 14.000 Tonnen Chips, 4000 Tonnen Popcorn und 1,3 Milliarden Hühnchenflügel. Pizza-Lieferdienste machen ein Drittel ihres Jahresumsatzes.

+ Hier wird gespielt: Das US Bank Stadium in Minneapolis wurde erst 2016 erbaut. © picture alliance / Richard Tsong-Taatarii/Minneapolis Star Tribune/Zuma/dpa

Nationalhymne: Zum ersten Mal darf die Sängerin Pink im Vorfeld des Finals die amerikanische Nationalhymne singen. Im vergangenen Jahr hatte der Country-Star Luke Bryan die Hymne gesungen, auch Lady Gaga, Kelly Clarkson und Alicia Keys gehören zu Pinks Vorgängern.

Nachwirkungen: 20 Prozent mehr Tabletten gegen Kopfschmerzen werden in den USA am Montag nach dem Finale abgesetzt, sechs Prozent mehr Amerikaner melden sich krank im Gegensatz zum gewöhnlichen Wochenbeginn.

Bedürfnis: In der Halbzeitpause rennen etwa 90 Millionen Amerikaner gleichzeitig auf die Toilette, was zu erhöhten Belastungen bei den Wasserwerken führt.

Live-Erlebnis: Konnte man beim ersten Super Bowl 1967 eine Karte für umgerechnet zehn Euro ergattern, kostete die günstigste Karte für das Endspiel in Minneapolis umgerechnet rund 670 Euro. Auf dem Schwarzmarkt kurz vor dem Spiel werden mehrere Tausend Dollar gezahlt.

Ein Wiedersehen: Nach 1992 ist Minneapolis im US-Bundesstaat Minnesota zum zweiten Mal Austragungsort des Super Bowls. Gespielt wird im 2016 eröffneten US Bank Stadium, in dem die Minnesota Vikings ihre Heimat haben. 73.000 Menschen haben in der Arena Platz.

Wiedersehen mit Justin Timberlake: Der 38. Super Bowl 2004 ist vielen noch gut in Erinnerung: In der Halbzeitpause kam es in Houston zum sogenannten „Nipplegate-Skandal“: US-Sängerin Janet Jackson entblößte beim gemeinsamen Auftritt mit Justin Timberlake wohl unbeabsichtigt mehr von ihrer Oberweite, als viele im amerikanischen Fernsehpublikum verkrafteten. In diesem Jahr kehrt Justin Timberlake zurück auf die Superbowl-Bühne für die Halbzeitshow.

Ein Hesse: Etwa fünf Millionen Euro investieren Unternehmen in den USA für einen 30-sekündigen Werbespot beim Super Bowl. Ein Hesse sorgte im vergangenen Jahr im Vorfeld für Aufregung. Unter dem Slogan „Born The Hard Way“ (etwa: „Auf die harte Weise geboren“) bewirbt der Konzern Anheuser Busch seine Biermarke Budweiser. Gezeigt wird die mühselige Überfahrt und Ankunft eines Einwanderers in den USA. Es ist die Geschichte des späteren Mitbesitzers der Brauerei, Adolphus Busch, der aus Mainz-Kastel stammt, was in Hessen liegt. Der Werbespot erlangte angesichts der weltweiten Protestwelle gegen die Einwanderungspolitik von US-Präsident Donald Trump große Aufmerksamkeit.

Ein Ei: Seit es Super Bowls gibt, produziert das Unternehmen Wilson Sporting Goods die Spielgeräte für das Finale. Ihre braunen Bälle werden seit Jahrzehnten mit alten Nähmaschinen in einer Fabrik in der Stadt Ada im Bundesstaat Ohio hergestellt. Das Leder liefert immer dieselbe Gerberei aus Chicago.

Super Bowl 2018: Live-Übertragung, Kick-Off

Der Super Bowl 52 wird am 4. Februar live auf ProSieben übertragen. Der Sender beginnt mit der Übertragung um 22.50 Uhr. Zuvor gibt es auf dem Ableger ProSieben MAXX ab 20.15 Uhr eine Countdown-Sendung. Das Spiel und die Countdown-Sendung werden ebenfalls via Live-Stream übertragen. Kommentiert wird das Spiel von Jan Stecker, Patrick Esume und Sebastian Vollmer. Das Spiel ist ebenfalls per Live-Stream beim Anbieter DAZN zu sehen.

Der Kick-Off zur 52. Auflage des NFL-Finals ist um 17.30 Uhr Ortszeit, das ist 0.30 Uhr in Deutschland.

Super Bowl 52: New England Patriots gegen Philadelphia Eagles

Der Weg in den Super Bowl für die New England

Patriots: Superstar Tom Brady hat sich auf dem Weg in seinen achten Super Bowl mit den New England Patriots auch nicht von der Sorge um seine verletzte Wurfhand stoppen lassen. Genäht und bandagiert nach einem Trainingsunfall führte der 40 Jahre alte Quarterback sein Team mit zwei Touchdown-Pässen im letzten Viertel noch zum 24:20-Halbfinalsieg gegen die lange führenden Jacksonville Jaguars.

Fünf Super-Bowl-Ringe haben Brady und Belichick gemeinsam gewonnen. Im Vorjahr gelang im Endspiel gegen die Atlanta Falcons nach einem 3:28-Rückstand noch eine unfassbare Aufholjagd zum 34:28-Triumph. Diesmal stellt sich das Team aus Philadelphia den Patriots in den Weg.

Der Weg in den Super Bowl für die Philadelphia Eagles:

Angeführt von Ersatz-Quarterback Nick Foles dominierten die Eagles das zweite Halbfinale gegen Minnesota. Die Vikings verpassten es damit, als erstes Team einen Super Bowl im eigenen Stadion zu erreichen. Foles, der seit dem Kreuzbandriss von Carson Wentz Stammkraft ist, gelangen drei Touchdown-Pässe.

Für die Eagles ist es die dritte Super-Bowl-Teilnahme der Vereinsgeschichte und die erste seit 2005. Damals hieß der Gegner ebenfalls New England, die Patriots um Brady gewannen 24:21. Nun haben die Eagles Gelegenheit zur großen Revanche.

Super Bowl 52 - Quarterbacks im Fokus

+ Quarterback der New England Patriots: Tom Brady © picture alliance/dpa Im Rampenlicht stehen vor allem die Quarterbacks, die Spielgestalter. Tom Brady von den New England Patriots ist mit dem brasilianischen Model Gisele Bündchen verheiratet. Der Star-Spieler verzichtet auf den Verzehr von Nachtschattengewächsen wegen erhöhter Entzündungsgefahr.

+ Ersatz-Quarterback der Philadelphia Eagles: Nick Foles © picture alliance / Ron Sachs/Consolidated News Photos/Ron Sachs - CNP Nach der Verletzung von Stamm-Quarterback Carson Wentz rückte der 29-jährige Nick Foles in den Fokus bei den Philadelphia Eagles. Foles, bereits von 2012 bis 2015 bei den Eagles unter Vertrag steht zum ersten Mal im Endspiel um die Vince Lombardi Trophäe, dem Preis für den Sieger des Super Bowls.

Tom Brady Nick Foles Geboren am 3. August 1977 in San Mateo (Kalifornien) Geboren am 20. Januar 1989 in Austin (Texas) Verheiratet mit Model Gisele Bündchen, beide haben einen Sohn (7) und eine Tochter (4) Verheiratet mit Tori, beide haben eine Tochter Seit 2000 Quarterback der New England Patriots Seit 2017 bei den Philadelphia Egales, dort zweiter Mann hinter Stamm-Quarterback Carson Wentz Achtmal im Super Bowl, fünfmal Sieger Erste Teilnahme am Super Bowl Eigene Firma bietet unter anderen Ernährungstipps und Kleidung an spielte in der Highschool drei Jahre lang Basketball Ist schon in Filmen und Fernsehserien wie „Family Guy“, „Entourage“ und „Ted 2“ aufgetreten kam bereits 2012 zu den Ealges als Ersatz für den damaligen Quarterback Michael Vick Jahresgehalt: etwa 28 Millionen Euro Jahresgehalt: etwa 7 Millionen Euro

Darum geht es beim American Football

Die Spielzeit beim American Football beträgt 4x15 Minuten. Dabei geht es um Punkte. Die gibt es immer dann, wenn das angreifende Team den Ball über die Endlinie auf der gegnerischen Seite transportiert. Der sogenannte Touchdown bringt sechs Zähler. Gelingt der Bonuskick durch die obere Hälfte des Tores, kommt ein weiterer Punkt hinzu. Dies ist auch aus dem Spiel heraus möglich, dann gibt es drei Zähler. Auf dem Weg zu einem Touchdown geht es um Raumgewinn.

Das angreifende Team hat vier Versuche, eine Distanz von zehn Yards (etwa neun Meter) zurückzulegen, ohne dass der Ball vorher zu Boden geht. Gelingt dies, gibt es weitere vier Versuche. Gelingt dies nicht oder fängt das verteidigende Team den Pass ab, wechselt das Angriffsrecht.

Die wichtigsten Begriffe kurz erklärt

Super Bowl: Vergangene Spiele und wertvollste Spieler (MVP)