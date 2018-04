Surf-Talent aus Staufenberg: Nick Spangenberg surft mit den Profis

Kassel. Nick Spangenberg lebt seinen Traum. Der Deutsche U-17-Meister im Windsurfen nahm in Marokko an seinem ersten internationalen Wettkampf teil und schaffte auf Anhieb den Sprung ins Finale.

Er surfte nicht nur an der Seite der internationalen Stars über das Wasser, sondern wohnte auch mit einigen Profis unter einem Dach. Zwei Wochen lang war der 15-Jährige aus Staufenberg-Landwehrhagen zusammen mit seinem Vater in der marokkanischen Stadt Moulay. Dabei war die Teilnahme beim Wettkampf der Internationalen Windsurfing-Tour (IWT) zunächst eher zweitrangig. „Für mich war es erst einmal wichtiger zu trainieren und neue Leute kennenzulernen“, sagt er.

Und diese beiden Ziele erfüllte er sich. An elf der 14 Tage war Spangenberg auf dem Wasser – und das an einem der Surfstrände mit den höchsten Wellen der Welt. An einem Tag waren diese sogar acht Meter hoch, da trauten sich aber nur einige Einheimische auf das Meer. Auch an den anderen Tagen herrschten optimale Bedingungen für den Neuntklässler des Kasseler Goethe-Gymnasiums. Da er in Südniedersachsen und Nordhessen nicht auf dem Wasser trainieren kann, ist er auf Trainingcamps auf Sylt, in Dänemark oder in Marokko in den Ferien angewiesen, um sich zu verbessern.

Untergebracht war Spangenberg mit seinem Vater in einem kleinen Hotel in der Nähe des Strandes. Beim ersten Frühstück staunten beide nicht schlecht, als an den Tischen neben ihnen Surf-Profis wie die 13-malige Weltmeisterin Sarah-Quita Offringa und der französische Shootingstar Antoine Martin aus Frankreich saßen. Die Profis waren in Marokko, weil neben den Wettbewerben in der Jugendklasse auch die Wettkämpfe der Männer und Frauen stattfanden.

In der Surfer-WG lernten sich die Sportler schnell kennen. An den Abenden saßen die Mitbewohner meist an einer langen Tafel zusammen, aßen und tauschten sich aus. „Sie waren alle sehr nett. Es war klasse mit seinen Vorbildern Tür an Tür zu wohnen“, sagt Spangenberg. „Ich habe mir auch einige Tipps geholt. Von jemand besserem, als einem Profi, kann man diese ja nicht bekommen.“ Ein Ratschlag war beispielsweise, wie Spangenberg den Trick Backloop (ein Rückwärts-Salto) am besten landet. Auch mit Unterstützung der Profis ist der 15-Jährige kurz davor, den Sprung zu stehen.

Zu den Höhepunkten der Reise zählte für Spangenberg aber auch der Wettkampf. In der Jugendklasse trat er als einziger Deutscher gegen Surfer aus Brasilien, Frankreich, Japan und Marokko an. In der Disziplin Wave (auf deutsch Welle) ging es für die Sportler darum, die Wellen gut abzureiten und spektakuläre Sprünge zu zeigen, die vier Kampfrichter dann bewerteten. Im K.o.-System traten immer vier Surfer in einem 15 Minuten dauernden Lauf gegeneinander an. In der ersten und zweiten Runde gewann der Goethe-Schüler seine Läufe. Ein zweiter Platz im Halbfinale reichte dann für den Finaleinzug. Dort belegte Spangenberg schließlich den vierten Rang. Aber bereits das Erreichen des Finals war ein überraschender Erfolg. „Da bin ich sehr stolz drauf“, sagt der 15-Jährige.

+ Spektakulär: In Marokko nutzte Nick Spangenberg die perfekten Bedingungen, um seine Sprünge und Tricks auf dem Wasser zu zeigen. © Fotos: Screenshot/privat

Im Gegensatz zu seinen Gegnern, die wie der Sieger Takahara Ishi aus Japan bereits Profis sind oder wie die Marokkaner direkt am Meer leben, hat Spangenberg aufgrund der Lage seines Wohnortes schlechtere Trainingsmöglichkeiten. Davon war im Wettkampf aber nichts zu merken. Daher waren Konkurrenten und Kampfrichter umso erstaunter über die starke Leistung des Jugendlichen.

Ein weiterer Effekt des Aufenthalts in Marokko: Spangenberg knüpfte enge Kontakte zu Surfern weltweit. Und so hat er bereits weitere Ziele: „Surfen in Brasilien oder auf Maui (Hawaii) – das wäre ein Traum.“