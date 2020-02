SVH Kassel in Simmershausen im Einsatz

Für den SVH Kassel steht das Heimspiel gegen den ASV Einigkeit Süchteln an. Und das soll stürmisch werden.

Stürmisch könnte es werden außerhalb der Halle, doch auch innen will Tischtennis-Regionalligist SVH kassel an die starken Heimvorstellungen in dieser Saison anknüpfen und ordentlich „Wind“ produzieren.

Am Sonntag, 09.02.2020, (14.15, Kreissporthalle Simmershausen) steht das Heimspiel gegen den ASV Einigkeit Süchteln auf dem Programm.

Für Aufsehen sorgt das junge SVH-Quartett bereits seit Saisonbeginn, und dies vor allem zu Hause. Das zeigte sich am vergangenen Wochenende, als Tabellenführer Velbert II erneut bezwungen werden konnte.

Gegen das im Mittelfeld angesiedelte Team aus Süchteln, am Niederrhein gelegen, wollen Bankosz, Janicki & Co. nun nachlegen. Im Hinspiel gelang ein etwas schmeichelhafter 9:6-Erfolg, wobei Süchtelns Ex-Zweitligaspieler Halcourt an der Spitze und im Doppel nicht zu bezwingen war.

Auf SVH-Seite hatte Tom Schmidt, der nach wie vor in China weilt, einen sehr guten Tag erwischt.

Von Klaus Vater