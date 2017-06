Tennis-Trio in Stuttgart weiter - Auch Zverev siegt

Mischa Zverev aus den Deutschland spielt am während seines Erstrundenspiels einen Aufschlag zu Jaziri aus Tunesien.

Angeführt von Australian-Open-Viertelfinalist Mischa Zverev hat ein deutsches Tennis-Trio beim Rasenturnier in Stuttgart die Runde der besten 16 erreicht.

Stuttgart - Der ältere Bruder von Toptalent Alexander Zverev gewann am Montag im letzten Match auf dem Center Court gegen den Tunesier Malek Jaziri problemlos 6:3, 6:1. Der Hamburger trifft im Achtelfinale nun auf Qualifikant Yannick Hanfmann. Der Weltranglisten-187. aus Karlsruhe bezwang zum Auftakt Marton Fucsovics aus Ungarn 6:3, 7:5. Der ehemalige College-Spieler Hanfmann, der seit seiner Geburt schwerhörig ist, hatte vor Kurzem mit dem Viertelfinaleinzug in München auf sich aufmerksam gemacht.

Auch Zverevs Davis-Cup-Kollege Jan-Lennard Struff steht bei dem mit 701 975 Euro dotierten Turnier im Achtelfinale. Der Warsteiner setzte sich gegen den Slowaken Lukas Lacko 6:4, 7:6 (7:3) durch. Ausgeschieden ist dagegen Talent Maximilian Marterer. Nach gewonnenem ersten Satz musste sich der bayrische Wildcard-Inhaber dem an Nummer fünf gesetzten Steve Johnson aus den USA mit 6:3, 6:7 (2:7), 4:6 geschlagen geben.

Trifft Thommy Haas auf Roger Federer?

Insgesamt standen acht deutsche Profis im Hauptfeld. Der 39-jährige Tommy Haas befindet sich auf Abschiedstournee und tritt am Dienstag in seiner Erstrundenpartie gegen den Franzosen Pierre-Hugues Herbert an. Im Falle eines Siegs bekäme es Haas mit dem topgesetzten Rekord-Grand-Slam-Sieger Roger Federer aus der Schweiz zu tun.

dpa