„Hatte schon ein Casting“: Petkovic plant TV-Karriere neben dem Tennis

Auf dem Tennisplatz gehört Andrea Petkovic zum besten, was das deutsche Damentennis zu bieten hat. Künftig will sie aber auch auf einem zweiten Standbein glänzen.

Paris - Tennisspielerin Andrea Petkovic ist nach Informationen der Süddeutschen Zeitung als Sportmoderatorin für das ZDF im Gespräch. „Es ist noch nichts unterschrieben, aber ich hatte schon ein Casting und wir sind in Gesprächen und Verhandlungen“, sagte die 31 Jahre alte Darmstädterin bei den French Open in Paris der SZ vom Samstag.

Geplant sei, dass die frühere Top-Ten-Spielerin möglicherweise schon in diesem Jahr am Sonntagnachmittag vor der Kamera stehen soll. Ein ZDF-Sprecher sagte am Freitag auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur: „Das kann ich nicht bestätigen.“

Petkovic will parallel zum Tennisspielen Moderation übernehmen

Laut Petkovic hätte der neue Job schon im vergangenen Jahr losgehen sollen. „Es passte nur nicht in mein Schedule“, sagte sie. Das Karriere-Ende würde sie aber nicht vorziehen, betonte die Hessin. Die Aufgabe solle zunächst parallel zum Tennis laufen, wenn sie Zeit hat.

Bei den French Open kämpft Petkovic am Samstag gegen die Australierin Ashleigh Barty um den Einzug in das Achtelfinale. Nach ihrem Zweitrunden-Sieg hatte sie gesagt: „Ich werde auf alle Fälle dieses und nächstes Jahr noch spielen, wenn ich gesund bleibe. Und dann werde ich mir meine Gedanken machen.“

Alexander Zverev ist mit einem Dreisatzsieg in die dritte Runde der French Open eingezogen. Zuvor begegnete die frühere Nummer drei der Weltrangliste Gerüchten über eine Trennung von Trainer Ivan Lendl.

dpa