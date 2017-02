Worley holt Gold im Riesenslalom - Rebensburg raus

St. Moritz - Tessa Worley heißt die neue Weltmeisterin im Riesenslalom. Die Französin holt den Titel zum zweiten Mal. Viktoria Rebensburg erlebt dagegen eine Enttäuschung.

Die Französin Tessa Worley hat zum zweiten Mal nach 2013 WM-Gold im Riesenslalom gewonnen. Die 27-Jährige, die mit Frankreich bereits im Team Event den Titel gewonnen hatte, setzte sich in St. Moritz vor Mikaela Shiffrin aus den USA (0,34 Sekunden zurück) und Sofia Goggia aus Italien (0,74) durch.

Die deutsche Medaillenkandidatin Viktoria Rebensburg (Kreuth) erlebte bei ihrem letzten Einsatz ein Debakel und schied bereits im ersten Lauf nach nicht einmal 30 Fahrsekunden aus. Lena Dürr (Germering) kam als beste Deutsche nicht unter die besten 25.

+ Letzte Chance vertan: Viktoria Rebensburg verpasst die erhoffte Medaille im Riesenslalom deutlich. © dpa

Worley holt vierte WM-Goldmedaille

Worley, wegen ihrer Größe von nur 1,57 m in ihrer Heimat Pisten-"Floh" (puce) genannt, ist es die insgesamt vierte WM-Goldmedaille. Auch 2011 gehörte sie dem siegreichen französischen Team an. "Das ist unglaublich, ich weiß, dass es alle von mir erwartet haben, ich selbst auch, aber ich musste mein bestes Skifahren zeigen", sagte Worley und ergänzte: "Es war kein einfacher Tag, aber er ist in einer superschönen Art und Weise zu Ende gegangen."

Ende 2013 hatte sich Worley einen Kreuzbandriss und einen Meniskusschaden im rechten Knie zugezogen. Erst in diesem Winter wurde sie wieder zur Siegfahrerin, gewann drei der sieben Riesentorläufe und belegte drei Mal Rang zwei.

sid