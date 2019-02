TG Großalmerode festigt Platz zwei in der Tischtennis-Bezirksliga

Witzenhausen – Mit einem glatten 9:4-Erfolg gegen den Kreisrivalen Eschweger TSV festigte die TG Großalmerode ihren zweiten Tabellenrang in der Tischtennis-Bezirksliga der Herren. In der Bezirksklasse steuert der SV Ermschwerd III unaufhaltsam der Meisterschaft entgegen.

Bezirksliga Herren

Großalmerode - Eschweger TSV 9:4. Im Gegensatz zum Hinspiel klappte es diesmal bei der TG wie am Schnürchen. „Wir haben nicht mit 0:5 hinten gelegen, sondern in diesem Match mit 4:1 geführt“, sagte TG-Mannschaftsführer Lars Wunderlich. Gegen den ohne die Nummer drei Sven Lieberknecht angetretenen Gegner waren die Gastgeber in mannschaftlicher Hinsicht das klar bessere Team und punkteten in den Einzeln auf allen Positionen. Den Sack zu schnürte am Ende Alexander Weiland mit 11:9 im fünften Satz gegen Michael Leidenfrost.

Punkte Großalmerode:Brücher/Weiland (1), Kugeler/Roth (1), Brücher (2), Wunderlich (1), Kugeler (1), Weiland (1), Oehl (1), Roth (1).

Ermschwerd II - Nentershausen 9:1.Mit einem ganz starken Wolfgang Geisenberger im oberen Paarkreuz gewannen die Ermschwerder vier der fünf Vergleiche über fünf Sätze.

Dabei sah Michael Amend gegen Gästespieler Arne Schumann bei einem 3:8-Rückstand im fünften Satz wie schon ein sicherer Verlierer aus, drehte nach einer Auszeit aber noch das Spiel zum 11:9-Triumph.

Punkte Ermschwerd: Amend/Müller (1), Geisenberger/Held (1), Geisenberger (2), Amend (1), Müller (1), Meyer (1), Held (1), Wiatrek (1).

Bezirksklasse Herren

Oberhone II - Ermschwerd III 3:9. Der Spitzenreiter ließ bei den abstiegsgefährdeten Gastgebern nichts anbrennen. Ganz eng wurde es nur bei Dirk Specks 11:9-Sieg im fünften Satz gegen Uwe Pröger.

Punkte Ermschwerd:Amthauer/Niemeier (1), Harbusch/Ebel (1), Amthauer (2), Speck (2), Niemeier (2), Harbusch (1).

Wichmannshausen - Unterrieden 9:2. Die Gäste mussten derart viele Stammspieler ersetzen, dass der an Nummer sieben gemeldete Karsten Apel an der zweiten Position ran musste. So reichte es nur zu zwei MTV-Zählern von Spitzenspieler Arne Simon in beiden Einzeln.

Punkte Unterrieden: Simon (2).

Eschweger TSV II - TSG Fürstenhagen 4:9. Nach diesem Erfolg können die Gäste gelassen den restlichen fünf Saisonspielen entgegensehen und haben mit dem Abstieg nun wirklich nichts mehr zu tun.

Zwar lief es in den Doppeln für den TSG nicht nach Wunsch, doch nach einem 1:2-Rückstand gelangen dann fünf Siege in Folge. Mächtig strecken musste sich dabei nur Michael Schelper, der gegen Martin Riediger im fünften Satz mit 14:12 die Oberhand behielt.

Punkte TSG: Nico Hobein/Schelper (1), Schindler (2), Nico Hobein (2), Schelper (2), Nils Hobein (2).