TG Wehlheiden plant wohl eine Spielgemeinschaft 

Womöglich bald in einer Spielgemeinschaft: Die Regionalliga-Herren der TG Wehlheiden.

Kassel. Für die heimischen Volleyball-Mannschaften ist die Saison längst vorbei. Was fast alle Vereine verbindet: die Sorge um die Zukunft.

Wie geht es weiter im heimischen Herren-Volleyball? Auch hier gibt es viele Fragezeichen.

Regionalliga

Klasse gehalten, Ziel erreicht: Mit dem siebten Platz beendete die TG Wehlheideneine spannende Saison. „Die Teams haben alle ein gutes Niveau. Das war nicht immer leicht vor dem Hintergrund, dass uns die Abgänge viel abverlangt haben“, sagt Spielertrainer Dierk Fooken: „In den entscheidenden Phasen waren wir konstant.“

Was die Zukunft anbelangt, bleibt auch Wehlheiden nicht von Abgängen verschont: Leistungsträger Thorge Brünig und Clemens Weinrich beenden ihre aktive Volleyballzeit. Auch Marcus Krössin verlässt die Mannschaft. Zuspieler Sascha Staub steht ebenfalls aus persönlichen Gründen nicht mehr zur Verfügung. „Wir sind zu wenige, um weiterzumachen. Gespräche mit anderen Kasseler Vereinen laufen bereits, gegebenfalls könnte eine Spielgemeinschaft entstehen“, sagt Fooken.

Oberliga

Der SSC Vellmar ist so etwas wie der Gewinner der heimischen Volleyballmannschaften. Am letzten Spieltag holten sich die Vellmarer den Meistertitel und sicherten sich einen Platz in der Regionalliga. Die Youngsters haben sich gut entwickelt, das Team ist mit seinen Aufgaben gewachsen. Verabschieden muss sich der SSC von seinen beiden Mittelblockern und Leistungsträgern Mika Wiemers und Justus Stahl (beide werden ein Studium aufnehmen).

Zum jetzigen Zeitpunkt ist es auch für Vellmar schwer zu beantworten, mit welcher Spieler-Formation nächste Saison zu rechnen sein wird. „Fakt ist, dass wir unsere Chance, Regionalliga zu spielen, nutzen wollen. Allerdings bedeutet eine höhere Liga immer auch einen höheren Aufwand. Wir sind noch in der Planungsphase und offen für ligaerfahrene Spieler. Unser Loch auf der Mitteposition müssen wir stopfen“, sagt Zuspieler Marc Löber.

Landesliga

Als Landesliga-Meister blicken die Spieler der VSG Kassel auf die Saison zurück. „Wir haben vor allem von unseren routinierten Spielern profitiert“, resümiert Kay Paluszak. Ob mit dem kleinen Kader eine Oberliga-Saison zu stemmen ist, bleibt vorerst offen.

Dank einer stabilen Rückrunde schaffte Aufsteiger FSV Bergshausen den Klassenerhalt. Benny Meisner muss aus gesundheitlichen Gründen seine Karriere aufgeben, und Leon Pollmann wechselt zur VSG Kassel in die zweite Mannschaft. Mit 14 Feldspielern ist Bergshausen für die kommende Landesliga-Saison trotzdem gut aufgestellt. (zsa)