Kitzbühelsieger Dreßen bei Abfahrt schwer gestürzt - schreckliche Diagnose steht fest

Der deutsche Skifahrer Thomas Dreßen ist beim Rennen in Beaver Creak schwer gestürzt und musste anschließend mit dem Akia abtransportiert werden. Jetzt steht die Diagnose fest.

Update 22.59 Uhr: Thomas Dreßen hat sich bei seinem bösen Sturz in der Abfahrt von Beaver Creek das vordere und hintere Kreuzband im rechten Knie gerissen und wird den Rest der Saison ausfallen. Das gab der Deutsche Skiverband (DSV) am späten Freitagabend nach einer Untersuchung des 25-Jährige in Vail/USA bekannt. Neben der schweren Blessur im Knie erlitt der Kitzbühel-Sieger der Vorsaison zudem eine Subluxation der linken Schulter. Nach einer Rückkehr nach Deutschland werde sich der Mittenwalder weiteren Untersuchungen unterziehen. Ein Comeback in der laufenden WM-Saison ist aber ausgeschlossen.

Beaver Creek - Kitzbühelsieger Thomas Dreßen ist bei der zweiten Saisonabfahrt der alpinen Skirennfahrer in Beaver Creek/Colorado schwer gestürzt. Der 25 Jahre alte Mittenwälder kam nach rund 44 Sekunden mit Kurs auf die Bestzeit zu Fall und rutschte mit hohem Tempo in die Fangnetze.

Nach dem Aufprall waren laute Schmerzensschreie Dreßens zu hören. Deutschlands bester Abfahrer blieb minutenlang liegen, war aber ansprechbar. Er wurde mit einem Akia-Schlitten abtransportiert und laut Eurosport ins Krankenhaus nach Vail gebracht. Dort sollen nach Informationen von Ralf Eder, dem Pressesprecher des Deutschen Skiverbandes (DSV), Knie und Schulter untersucht werden.

Letzte Woche noch Platz Sieben - Deutschland bangt um Dreßens Saison

Dreßen hatte in der Vorwoche in Lake Louise in der ersten Abfahrt des alpinen Winters Platz sieben belegt und damit seine Zugehörigkeit zur Weltklasse bestätigt. Im vergangenen Jahr hatte er das berühmte Rennen auf der Kitzbüheler Streif gewonnen. 2017 belegte Dreßen auf der Strecke Birds of Prey in Beaver Creek Platz drei.

