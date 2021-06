Ski-Ass Dreßen hat geheiratet - Auch Neureuther reagiert begeistert auf Hochzeitsfoto

Hochzeit vor Traum-Panorama

Skirennläufer Thomas Dreßen hat seine „beste Freundin“ geheiratet. Ein romantisches Hochzeitsfoto vor der perfekten Kulisse sorgt bei Instagram für viel Begeisterung.

Almsee - Ski-Ass Thomas Dreßen hat seine langjährige Freundin Birgit geheiratet. „Das Leben ist besser mit deiner besten Freundin, deshalb habe ich meine geheiratet“, schrieb der 27-Jährige am Samstag bei Instagram zu einem Foto des Brautpaares. Das Bild versah er zudem mit einem roten Herzchen.

Der Instragram-Post zeigt Dreßen Hand in Hand mit seiner Frau auf einer Wiese, im Hintergrund sind idyllische Seen vor einem Bergpanorama zu sehen. Der Abfahrer trägt Lederhosen zu einem grauen Janker, sie ein weißes Dirndl und einen Blumenstrauß.

Ski-Ass Thomas Dreßen hat geheiratet: Freunde und Kollegen gratulieren herzlich

Die Kommentarspalte unter dem Bild ist voll mit begeisterten Gratulanten. Freunde und Kollegen freuen sich mit dem frischgebackenen Ehepaar. „Gratuliere euch. Wünschen euch nur das Beste“, schrieb der deutsche Ski-Star Felix Neureuther* und garnierte seinen Kommentar mit vier Ausrufezeichen.

Auch der ehemalige österreichische Skirennläufer Hannes Reichelt gratulierte Dreßen und seiner Frau Birgit. „Herzlichen Glückwunsch euch beiden! Und alles Gute für eure gemeinsame Zukunft“, schrieb er und postete drei Herzen. Ebenso freute sich der Deutsche Skiverband (DSV)* für seinen Schützling: „Herzlichen Glückwunsch und das Beste für euch beide!“

Nach Hochzeit: Thomas Dreßen setzt alles auf die anstehende Olympia-Saison

Dreßen hatte die abgelaufene Saison nach Platz 18 in seinem Comeback-Rennen bei der WM-Abfahrt in Cortina d‘Ampezzo vorzeitig abgebrochen. Wegen erneuter Probleme am rechten Knie musste er sich abermals einer OP unterziehen. Jetzt setzt der fünfmalige Weltcup-Sieger alles auf die anstehende Olympia-Saison. (sid/jo) *Merkur.de ist ein Angebot von IPPEN.MEDIA