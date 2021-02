Golf-Star Tiger Woods nach Auto-Unfall in Klinik - CNN-Quelle gibt Update zu Zustand

Sorge um Golf-Star Tiger Woods. Der 45-Jährige wurde nach einem Auto-Unfall in Los Angeles aus seinem Wagen geschnitten und ins Krankenhaus gebracht.

Tiger Woods war in einen schlimmen Auto-Unfall verwickelt (Erstmeldung vom 23. Februar, 21.00 Uhr).

Der Golf-Star sei nicht „lebensgefährlich verletzt“, vermeldet eine Quelle von CNN (Update vom 23. Februar, 23.16 Uhr).

Der News-Ticker zum Unfall von Tiger Woods wird laufend aktualisiert.

Update vom 23. Februar, 23.16 Uhr: Wie CNN auf Berufung einer Quelle mitteilt, hat Tiger Woods keine „lebensgefährlichen Verletzungen“ erlitten, aber mehrere „komplizierte Beinbrüche“.

Tiger Woods: Näheres Details zum Unfalls des Golf-Stars

Update vom 23. Februar, 23.02 Uhr: Wie das Sheriffs-Department dem TV-Sender Fox mitteilte, kreuzte Tiger Woods vor seinem Unfall die Mittelspur und die Gegenspur, bevor er in den Büschen hängen blieb. „Es ist ein wenig abschüssig und mit steilen Kurven. Das Auto kreuzte die Mitte und geriet über den Randstein, so überschlug es sich in die Sträucher“, so Captain James Powers.

Anwohner sollen den Unfall gemeldet haben. Über die Unfallursache konnte er keine nähere Auskunft geben, außer, dass er nochmal das abschüssige Gelände beschrieb und meint: „Dadurch beschleunigt das Auto schon von alleine“.

+ Über den mittleren, bewachsenen Streifen und die Gegenfahrbahn soll Tiger Woods vor dem Unfall gekommen sein. © Photo by Patrick T. FALLON / AFP

Tiger Woods im Krankenhaus: Freunde äußert sich mit emotionalen Worten

Update vom 23. Februar, 22.35 Uhr: Die PGA meldete sich auch zu Wort und drückte ihre Sorge um den Golf-Star aus. „Im Namen der PGA Tour und unserer Spieler ist Tiger in unseren Gebeten und wird unsere volle Unterstützung haben, während er sich erholt“, schrieb die PGA auf Twitter.

Auch Freunde und Konkurrenten meldeten sich zu Wort. „Mir ist ganz übel. Es tut weh, zu sehen, wie einer meiner engsten Freunde einen Unfall hat“, sagte der Weltranglistendritte Justin Thomas: „Ich hoffe nur, dass es ihm gut geht. Ich mache mir auch Sorgen um seine Kinder.“

Auch Woods Ex-Freundin Lindsay Vonn schrieb auf Twitter, dass sie für den 45-Jährigen bete.

Update vom 23. Februar, 22.10 Uhr: Tiger Woods wurde in „ernstem Zustand ins Krankenhaus gebracht“, vermeldet das LA Fire Department auf Twitter nach dem Auto-Unfall des 45-Jährigen. Wie der Agent Mark Steinberg bestätigte (siehe Erstmeldung), befindet sich der Golf-Star aktuell in einer OP und erlitt mehrere Beinverletzungen.

Golf-Star Tiger Woods nach Auto-Unfall in Klinik! Polizei schildert erschreckende Details

Erstmeldung vom 23. Februar, 21.00 Uhr: Los Angeles / München - US-Golfstar Tiger Woods ist bei einem schweren Autounfall verletzt worden. Das Auto des Sportlers überschlug sich am Dienstagmorgen südlich von Los Angeles, wie der örtliche Sheriff mitteilte.

Woods musste mit schwerem Gerät aus dem Fahrzeug befreit und ins Krankenhaus gebracht werden. „Tiger Woods hatte heute Morgen einen Autounfall in Kalifornien, bei dem er mehrere Beinverletzungen erlitten hat“, wird sein Agent Mark Steinberg bei Golf Digest zitiert. Aktuell werde der mehrfache Masters-Sieger operiert.

Tiger Woods: Golf-Star nach Auto-Unfall in Klinik! Polizei schildert erschreckende Details

Woods habe teils kritische Verletzungen erlitten, nachdem er sich mit seinem Auto Rancho in Palos Verdes überschlagen hatte und musste aus dem Wagen gezogen werden, wie ein Sprecher des Los Angeles County Fire Department bestätigte.

Ein Pressesprecher des Los Angeles County nannte die Verletzungen „moderat bis ernsthaft“. Woods sei aufgrund der Position des Autos - auf der Fahrerseite liegend - nicht in der Lage gewesen, die Tür zu öffnen und herauszukommen.

Woods war den Angaben des Sheriffs zufolge alleine in dem Auto unterwegs, als das Fahrzeug gegen 07.12 Uhr Ortszeit zwischen den Gemeinden Rolling Hill Estates und Rancho Palos Verdes verunglückte. Andere Fahrzeuge waren demnach nicht in den Unfall verwickelt.

Fernsehaufnahmen zeigten einen schwer beschädigten und auf der Seite liegenden SUV mehrere Meter abseits der Straße. Woods gilt als einer der besten und erfolgreichsten Golfspieler der Geschichte. Im Laufe seiner Karriere gewann er 15 Major-Turniere. Lange Zeit lang war Woods der unbestrittene Superstar seines Sports. smk/sid/afp