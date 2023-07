TOP 10: Ein starker erster Versuch, ein besonderer Livestream, ein wichtiges Utensil

Von: Frank Ziemke, Björn Friedrichs, Torsten Kohlhaase

Kein Wettkampf ohne Maskottchen: Das hier in Kassel heißt Jule. © Martin Scholz

34 Meisterschafts-Entscheidungen, rund 850 Athleten – die deutschen Leichtathletik-Meisterschaften haben am Wochenende in Kassel begeistert.

Neben starken Leistungen, Jubel, aber auch Enttäuschungen gab es noch die eine oder andere kuriose Geschichte neben dem rein Sportlichen. Unsere Top 10.

1. Samantha Borruta. Ein bisschen Mitleid konnte man mit den Hammerwerferinnen ja schon haben. Sie bestritten am Samstag den ersten Wettkampf – Mittagshitze, das Stadion noch nicht ganz voll. Samantha Borruta von Eintracht Frankfurt war’s egal: Sie haute gleich im ersten Versuch 68,12 Meter raus – und blieb damit bis zum Ende an der Spitze. Selbst mit ihren Weiten beim dritten (67,35 Meter) und vierten Versuch (67,22 Meter) wäre Borruta Meisterin geworden. Soll noch mal einer sagen, aller Anfang sei schwer.

2. Die Hochspringer. Am Samstag, irgendwann vor 16 Uhr, wurde die Südkurve zur Stimmungshochburg. Grund war der Hochsprung der Männer, der in einen packenden Zweikampf zwischen Tobias Potye (München) und Falk Wendrich (Soest) mündete. Titelverteidiger Potye lieferte einen begeisternden Wettkampf. Bis 2,21 übersprang er alle Höhen im ersten Versuch und hatte den Titel in der Tasche. Als Zugabe ging es über 2,27. Wieder im ersten Versuch. 2,31 Meter wären persönliche Bestleistung gewesen. Im dritten Versuch riss der 28-Jährige denkbar knapp – und wurde trotzdem gefeiert.

Große Show: Hochspringer Tobias Potye begeisterte vor der Südkurve. © Sven Hoppe/dpa

3. Das besondere Liveradio. War während der zwei Tage im Auestadion im Dauereinsatz. Wettkampfradio von der ersten bis zur letzten Meisterschafts-Minute für ein gehandicaptes Publikum. Florian Eib, Tomke Koop, Christoph Scholz und Holger Meier vom Team „HörMal“ schaffen etwas andere Hörerlebnisse für ihre Zielgruppe – die nicht sehen kann. Das Quartett macht Radio für Blinde und Sehbehinderte. Das gilt für eine Gruppe, die an diesem Wochenende die Wettkämpfe im Aue-stadion live erlebt und die Geschehnisse auf dem Kopfhörer ebenso plakativ geschildert bekommt wie die Zuhörer, die zuhause den Livestream verfolgen. „Das ist mittlerweile unsere sechste Meisterschaft“, sagt Eib, als seine Schicht beendet ist. Die Übertragung wird in Zusammenarbeit mit dem deutschen Leichtathletikverband organisiert und finanziert.

Auf Dauersendung: Die Radioreporter Florian Eib und Tomke Koop (hinten Mitte und rechts) lieferten für sehbehinderte Menschen eine Livereportage. © Fischer, Andreas

4. Die tapfere Reh. Der 5000-Meter-Lauf der Frauen war schnell ein Zweikampf. Das Duo Alina Reh und Lea Meyer setzte sich vom Feld ab. Am Ende wurde es aber ein Sololauf für die Leverkusenerin Meyer. Grund: Titelverteidigerin Reh bekam zusehends Probleme. In der Schlussphase des Rennens sank sie vor der Haupttribüne zu Boden, massierte ihre Achillessehne. Aufgabe? Nein, Reh stand tapfer wieder auf. Sie wollte weiterlaufen. Das Publikum tobte. Aber es ging dann doch nicht. Nach einer halben Runde stieg Reh endgültig aus.

5. Hitze im dicken Pelz. Das Maskottchen Jule hatte die Teilnehmer des DLV-Jugendlagers mit nach Kassel gebracht. Im Schatten konnte der Glücksbringer dabei nicht allzu viel Zeit verbringen, während er in und um das Stadion für gute Laune sorgte.

6. Der schnelle Star von Instagram. Alica Schmidt wartet noch auf ihren ersten Meistertitel, sie wurde Dritte über 400 Meter. Und dennoch gehört sie weltweit zu den bekanntesten deutschen Leichtathletinnen. Denn die 24-Jährige vom SSC Berlin ist nicht nur Sportlerin, sondern nebenbei noch Model und ein Star in den Sozialen Medien. 3,7 Millionen Menschen folgen ihr auf der Plattform Instagram, wo sie am Wochenende auch viele Beiträge aus dem Auestadion zeigte.

Schön schnell: Alicia Schmidt. © Andreas Fischer

7. Die Stadionmoderatoren. Sie mussten nicht ganz so viel reden wie die Kollegen vom Blindenradio – doch Profimoderator Florian Weber und Julia Nestle von Radio FFH hatten an diesem Wochenende im Stadion einen ebenso schweißtreibenden Job. Das Duo sorgte dafür, dass die Zuschauer bei gleichzeitig stattfindenden Wettbewerben den Überblick behielt und zugleich mit ersten Stimmen der Sieger und Siegerinnen versorgt wurde. Starker Job. Einzig eine Medaille für Kassel ging etwas unter. Als Eva Dieterich über 5000 Meter am Samstag zu Silber lief, da hätte man sie vor Heimpublikum auch gern am Mikro gehört. Da war es dann wohl doch ein Hindernis, dass Dieterich nun für Tübingen startet.

8. Die Wasserflasche. Muss man dazu noch etwas sagen? Trinken ist wichtig. Immer. Aber es war wohl selten so wichtig wie an diesem Hitzewochenende in Kassel, an dem selbst im Sitzen der Schweiß lief. Die Wasserflasche also war wichtigstes Utensil bei Zuschauer, Helfern, Sicherheitsdienstlern, Verkaufspersonal. Trinken, trinken, trinken – so lautete das Motto. Kurz hinter dem Trinken kam dann schon: Luft zufächeln.

9. Ein großes Gewusel. Es hatte schon etwas von einem Ameisenhaufen. Auf dem Aufwärmplatz der Athleten hinter dem Stadion wurde sich nämlich nicht nur aufgewärmt. Hier leisteten die Physiotherapeuten große Aufbauarbeit in den Zelten der Vereine. Und ganz nebenbei: Zwei Rivalen aus dem Fußball kamen so gar nicht als Rivalen daher. Da hatte doch wahrhaftig Werder Bremen seinen Pavillon in direkter Sichtlinie zum Hamburger SV aufgebaut. Und als man die Leichtathleten darauf aufmerksam machte, kam der Kommentar: „Wir sind eben nicht beim Fußball. Und der Norden muss bei einer Deutschen Meisterschaft auch zusammenhalten.“

10. Ganz nah an den Fans. Konzentration ist ja gerade in der Leichtathletik eine ganz wichtige Sache. Die Stars kurz vor dem Wettkampf noch mal ansprechen? Meist keine allzu leichte Aufgabe. Aber es gibt auch immer wieder Ausnahmen. Wie zum Beispiel bei Alexandra Burghardt. Die olympische Silbermedaillengewinnerin im Zweierbob und Deutsche Meisterin über 100 und 200 Meter machte sich gerade auf der Laufbahn hinter dem Auestadion warm, da kam ein kleines Mädchen auf sie zu und fragte nach einem Selfie. Burghardt erfüllte den Wunsch. Danach ging es locker ins Finale über 200 Meter – das sie zum Abschluss der Meisterschaft gewann.

