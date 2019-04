Top-Hit gegen Stahnsdorf: ASC Göttingen kämpft um Aufstieg in die 3. Liga

Mit Sprung auf dem Sprung? Philipp Sprung (M., gegen Vechtas Ryan Pruitt-Smoot) will mit dem ASC in die ProB.

Göttingen – Können die Regionalliga-Basketballer des ASC 46 Göttingen den vorletzten Schritt in Richtung 2. Liga Pro B machen? Am Samstag (15 Uhr) haben sie den RSV Stahnsdorf (südlich von Berlin) zu Gast.

Wegen der großen Bedeutung der Partie zwischen dem Tabellenzweiten und dem Spitzenreiter und dem zu erwartenden Zuschauerandrang wurde der Top-Hit in die FKG-Halle verlegt.

Die Berliner können mit einem Sieg den Aufstieg in die dritthöchste deutsche Basketball-Liga perfekt machen. Siegt der ASC, kann er eine Woche später den Sprung nach oben mit einem weiteren, letzten Erfolg beim SC Rasta Vechta II klarmachen.

„Allein anhand der Ausgangssituation sieht man, welche Brisanz in diesem Spiel stecken wird. Daher freuen wir uns über eine volle Halle und lautstarke Unterstützung“, unterstreicht Co-Trainer Gökhan Özbas die Bedeutung des Spiels. Doch auch die Gäste aus Berlin reisen mit viel Selbstvertrauen in die Leinestadt: Der souveräne 103:41-Erfolg gegen dezimierte Westersteder am vergangenen Wochenende war für das Team von Head- Coach Denis Toroman der zehnte Sieg in Folge und unterstreicht die Stärke des Teams.

Die Göttinger haben bereits das Hinspiel in Stahnsdorf gewonnen, das bisher erst vier Niederlagen kassierte. „Macht die Halle königsblau“, sagt ASC-Trainer Sebastian Förster. haz/gsd-nh