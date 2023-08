Toptalent aus Deutschland feiert zwei Medaillen bei Sommer-Biathlon-WM

Von: Melanie Gottschalk

Lisa Maria Spark gilt als großes Biathlon-Talent in Deutschland und will sich bei der Sommer-WM für den Weltcup empfehlen. © Harald Deubert/imago

Lisa Maria Spark hat allen Grund zum Jubeln. Bei der Sommer-Biathlon-WM stand sie zweimal auf dem Treppchen – eine Empfehlung für den Weltcup?

Brezno-Osrblie – Für Lisa Maria Spark läuft es aktuell richtig rund. Nach der Bronze-Medaille zum Auftakt der Sommer-Biathlon-WM im slowakischen Brenzo-Osrblie konnte sich die 23 Jahre alte DSV-Skijägerin nun im Sprint die Silbermedaille sichern. Lediglich die Estin Tuuli Tomingas war schneller, sie sicherte sich Gold. Spark gilt als großes Talent in Deutschland, auf ihren Rollskiern macht sie aktuell in der Slowakei eine richtig gute Figur. Aber sie will mehr.

Lisa Maria Spark Geboren am: 7. Mai 2000 (Alter 23 Jahre) Disziplin: Biathlon

Lisa Maria Spark will sich für Biathlon-Weltcup empfehlen

Denn mit ihren guten Leistungen bei der Sommer-Biathlon-WM will sie sich sicher auch dem deutschen Frauen-Bundestrainer Mark Kirchner zeigen und eventuell sogar für Höheres empfehlen. Startet die 23-Jährige vielleicht schon im kommenden Winter im Weltcup? Klar ist: Durch den Rücktritt von Denise Herrmann-Wick zum Ende der vergangenen Saison ist ein Platz frei geworden. Zu dieser Zeit hat auch die Norwegerin Marte Olsbu Röiseland ihre Karriere beendet, aber sowohl sie als auch Herrmann-Wick kamen noch ein letztes Mal für einen Wettkampf im hessischen Wiesbaden zusammen.

Für Spark ist es nicht der erste Titel in diesem Jahr, bereits im Frühjahr 2023 holte sie sich Gold im Einzel bei den Europameisterschaften in Lenzerheide, 2022 holte sie ebenfalls im Einzel Gold bei der Junioren-WM in Solider Hollow.

Deutsche Weltcup-Biathletinnen nicht bei Sommer-WM vertreten

Die deutschen Weltcup-Biathletinnen rund um Vanessa Voigt, Franziska Preuß und Hanna Kebinger wurden vom DSV nicht zur Sommer-WM geschickt. Damit sind die Deutschen nicht alleine, auch andere Nationen gaben ihrer B-Riege eine Chance, sich zu zeigen.

Spark war bei der Sommer-Biathlon-WM nicht die Einzige, die ein gutes Ergebnis einfuhr. Die DSV-Skijägerin Marion Wiesensarter sicherte sich zu Beginn der WM im Super Sprint Gold, als die 23-jährige Spark Bronze gewann. Für Wiesensarter war es der erste große Titel ihrer Karriere. Zuvor hatte sie Silber mit der Mixed-Staffel bei den Europameisterschaften 2021 gewinnen können.

Für die deutschen Männer lief es bei der Sommer-WM hingegen nicht so gut. Im Super Sprint am Samstag wurde Benjamin Menz als Zehnter bester Deutscher. Florent Claude sicherte sich Gold, der Lette Andrejs Rastorgujevs wurde Zweiter, Vytautas Strolia aus Litauen holte Bronze. (msb)