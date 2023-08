„Die Rückpassregel hat alles verändert“: Torwarttrainer Stephan Kuhnert vom FSV Mainz 05 im Interview

Von: Björn Mahr

Immer für ein Selfie mit jungen Mainzer Fans zu haben: Torwarttrainer Stephan Kuhnert. © Imago/Eibner

Der aus Baunatal stammende Stephan Kuhnert ist seit 25 Jahren Torwarttrainer des Fußball-Bundesligisten FSV Mainz 05 tätig. Ein Interview mit dem 62-Jährigen.

Mainz/Kassel - Seit 25 Jahren für denselben Profi-Klub als Torwarttrainer tätig? Klingt unvorstellbar, ist aber möglich. Das zeigt das Beispiel Stephan Kuhnert. Der gebürtige Baunataler ist exakt so lange beim Fußball-Bundesligisten FSV Mainz 05 tätig. Wir haben mit dem 62-Jährigen über sein Jubiläum und die Nullfünfer gesprochen.

Glückwunsch zum Jubiläum. Seit 25 Jahren sind Sie Torwarttrainer bei Mainz 05. Haben Sie schon eine Urkunde erhalten?

(schmunzelt) Nein, aber ich bin ja auch schon länger als 25 Jahre im Verein tätig. In der Saison 1998/99 habe ich übrigens auch noch das eine oder andere Spiel bestritten.

Wie aufregend waren die vergangenen 25 Jahre als Mainzer Torwarttrainer?

Ich kann guten Gewissens sagen: Es macht mir immer noch Spaß, und der Körper spielt auch mit. Wenn du mit jungen Leuten arbeitest, dann hält dich das selbst jung.

Anfangs waren Sie auch noch Torwart. Welche Erinnerungen haben Sie an die Zeit?

Dass ich Torwarttrainer werden würde, hatte sich gar nicht angedeutet. Unser damaliger Trainer Wolfgang Frank war nicht zufrieden mit mir. Rauswerfen wollte er mich aber auch nicht. Dann hat er mir gesagt, dass ich mich um die Torleute kümmern sollte. Damals war Dimo Wache unsere Nummer eins.

Das klingt danach, als sei es sehr kurzfristig passiert.

Von der einen auf die andere Woche bin ich Torwarttrainer geworden. Ich habe mir erst mal ein paar Videokassetten mit entsprechendem Material und einige Lehrbücher besorgt.

Welche Anekdote erzählen Sie gern im Freundeskreis?

Es gibt einige lustige Geschichten. Die sind aber nicht alle für die Zeitung geeignet. In Erinnerung geblieben ist mir allerdings ein Waldlauf. Dimo Wache hatte an beiden Füßen dicke Blasen und konnte keine Laufschuhe anziehen. Damit er mitlaufen konnte, haben wir ihm einfach Badelatschen an die Füße getaped.

Kommen wir zum Sport. Wie hat sich seit Ihrem Karriereende das Torwartspiel verändert?

Die Rückpassregel hat alles verändert. Sie war sehr wichtig für den Fußball. Wenn es diese Änderung nicht gegeben hätte, dann wäre heute kein Pressing möglich. Der Torwart würde nach jedem Rückspiel den Ball einfach aufnehmen. Heute muss ein Torwart viel besser ausgebildet sein. Er ist so etwas wie der elfte Feldspieler und muss mit beiden Beinen gut mit dem Ball umgehen können. Die Torleute sind heute auch viel athletischer als zur damaligen Zeit.

Mainz ist längst eine feste Größe in der Bundesliga. Was macht den Klub aus?

Nach ein paar turbulenteren Jahren ist Mainz 05 mittlerweile wieder auf dem richtigen Weg. Wir haben mit Bo Svensson einen Top-Trainer. Und wenn du auf der Position super aufgestellt bist, dann hast du als Klub schon sehr viel richtig gemacht. Wichtig ist beispielsweise aber auch, dass Christian Heidel als Sportvorstand wieder an Bord ist. Jetzt genießt der Verein wieder die volle Unterstützung von unseren Fans. Die Menschen erkennen nun das Mainz 05 wieder, das sie schon früher begeistert angefeuert haben, schon zu Zeiten von Wolfgang Frank.

Was trauen Sie Ihrem Team in der kommenden Bundesliga-Saison zu?

Zum jetzigen Zeitpunkt fällt eine Einschätzung nie ganz leicht. Ich traue uns allerdings viel zu, auch einen einstelligen Platz. Denn wir sind in der Breite prima aufgestellt und können von der Bank jederzeit gut nachlegen. Unsere Fans wünschen sich, dass wir im DFB-Pokal mal weit kommen. Zumindest den ersten kleinen Schritt dazu haben wir am vergangenen Wochenende in Elversberg getan.

Zur Person: Stephan Kuhnert Stephan Kuhnert (62) stammt aus dem nordhessischen Baunatal. Nach seinem Abschied vom KSV Baunatal ging der Fußball-Torwart zu Wormatia Worms. Von 1987 bis 1999 stand er beim FSV Mainz 05 zwischen den Pfosten. Ihm gelang im Oktober 1989 sogar mit einem Abschlag vom eigenen Strafraum ein Tor des Monats. Ab 1998 war Kuhnert zudem als Torwarttrainer bei den Rheinhessen tätig. Er arbeitete unter anderem unter Jürgen Klopp und Thomas Tuchel. Kuhnert ist verheiratet und hat zwei Kinder aus erster und eines aus seiner zweiten Ehe. Er ist dreifacher Opa. Kontakt in die nordhessische Heimat hat er nach wie vor. Hier leben seine Mutter und seine Schwester.