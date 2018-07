Heimische Radsportfans haben den Glauben an die Tour de France verloren

Die Tour de France mit dem Helden Chris Froome verspielt gerade ihr letztes Vertrauen. Heimische Radsportfans streiten, ob man nach all den Doping-Fragen das Spektakel überhaupt noch verfolgen kann.

Für Lars Riehl hat die Tour de France diesen Sommer endgültig ihre Unschuld verloren. Jahr für Jahr hat der Kasseler Mountainbiker vor dem Fernseher mitgefiebert, auch wenn fast alle Radsporthelden irgendwann als Doper überführt wurden. Riehl jedoch hatte sich seinen "kindhaften Optimismus bewahrt" - bis der vierfache Sieger Christopher Froome trotz eines zu hohen Werts des Asthmamittels Salbutamol im vorigen Herbst nun doch bei der 105. Auflage der Frankreich-Rundfahrt starten durfte. "Seitdem kann ich das alles nicht mehr für voll nehmen", sagt Riehl, einst Vize-Hessenmeister mit dem Mountainbike.

Auf Facebook postete der 44-Jährige einen Brief von Franz Josef Wagner, in dem der "Bild"-Kolumnist bekennt: "Ich gucke die Tour de France nicht mehr an, weil ich keine Übermenschen sehen will. Ich will normale Menschen." Die Kommentare von Riehls Radsportfreunden zeigen, dass es vielen so geht wie ihm.

Verspielt der Radsport nach der verseuchten Doping-Ära um Jan Ullrich und Lance Armstrong und dem Neuanfang mit jungen deutschen Athleten wie Marcel Kittel, die sich offen gegen Doping aussprachen, gerade sein letztes Vertrauen? Riehl sagt: "Wenn der Vorzeigesportler schummelt, zweifel ich an dem Ganzen. Ich möchte Froome einfach nicht mehr siegen sehen." In Frankreich werden der Brite, sein Team Sky und sein Helfer Geraint Thomas, der als Gesamtführender stärker als sein Chef ist, regelmäßig ausgebuht.

+ Lars Riehl © Privat/nh

Auch Dieter Vaupel hält es für einen Skandal, dass Froome am Start ist. Der Sportliche Leiter des Regio-Teams der MT Melsungen fährt seit 40 Jahren Rennrad. Nun stellt der 68-Jährige aus Gudensberg-Obervorschütz fest, dass immer weniger Aktive das Geschehen im Hochleistungssport verfolgen: "Man interessiert sich fürs eigene Radfahren, aber nicht für die Tour." Das habe zum einen damit zu tun, dass Deutschland anders als Frankreich keine Radsporttradition habe, aber eben auch mit dem Doping-Problem, das es nicht nur in der Spitze gibt. Wenn Vaupel beim Ötztaler Radmarathon, dem Traum aller Hobbyradler in den Alpen, 238 Kilometer über 5500 Höhenmeter bewältigt, fragt er sich auch manchmal, ob mancher Konkurrent, der am Berg an ihm vorbeizieht, noch ganz sauber ist: "Ich betreibe Sport, um gesund zu bleiben. Da ist es sicher nicht sinnvoll, Schmerzmittel zu nehmen, um statt auf Rang 1675 vielleicht 200 Plätze weiter vorn zu landen."

+ Dieter Vaupel © Privat/nh

Trotz aller Probleme ist Radfahren für Joel Baumann "ein geiler Sport". Der Rektor der Kasseler Kunsthochschule hat vor drei Jahren das Rennrad entdeckt. Beim Laufen wollten die Knie nicht mehr so. Nun nimmt er an Jedermannrennen wie der Tour d'Energie in Göttingen und den Cyclassics in Hamburg teil. Wenn der 49-Jährige im Training mit Freunden 100 und mehr Kilometer abspult, erweitert er seinen Horizont, wie er sagt: "Ich lerne alle Orte in der Region kennen und sehe viel von der Natur." Die Tour und andere Radrennen verfolgt er jedoch nicht. Man bekommt die Dynamik des Sports am Fernseher nicht mit, meint er. Und er ist überzeugt: "Ohne Doping kann man es nicht schaffen, bei der Tour unter die besten Zehn der Gesamtwertung zu kommen."

Davon waren die beiden Ausnahmefahrer des Teams Sky übrigens lange Zeit weit entfernt. Thomas wurde als junger Profi von Kollegen "Pinguin" gerufen, weil er etwas zu dick war. Über über Froome sagte ein Teamchef einst: "Ich brauche Radfahrer, keine Esel." Dann wurden aus dem Pinguin und dem Esel plötzlich die Besten ihrer Zunft. Zwar gilt auch im Sport die Unschuldsvermutung, aber man sollte sich auch seinen gesunden Menschenverstand bewahren.

Baumann und Riehl betreiben darum lieber Sport, als anderen beim Sporttreiben zuzusehen. Als zuletzt mehr als eine Million Zuschauer die nun wieder übertragende ARD einschalteten, um eine Tour-Etappe zu verfolgen, radelte Riehl von Kassel aus mit dem Mountainbike rund um den Edersee. Nach fast 170 Kilometern und knapp 1500 Höhenmetern musste er am letzten Anstieg ziemlich beißen, aber er war garantiert sauber.