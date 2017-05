Toursieger Froome beim Training angefahren

Schockmoment in Frankreich

Chris Froome ist einer der Favoriten auf den Sieg bei der Tour de France.

Beausoleil (dpa) - Radprofi Chris Froome ist beim Training in Beausoleil an der Cote d'Azur von einem Auto angefahren worden. Nach eigenen Angaben blieb der dreifache Gewinner der Tour de France bei dem Unfall unweit seines Wohnortes in Monaco unverletzt.