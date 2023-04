Olympiadritte verstört Fans mit Blut-Fotos: „Eher ein Boxer oder NHL-Spieler“

Von: Marcel Schwenk

Teilen

Frida Karlsson zeigt ihre blutige Nase während einer Trainingseinheit. © Screenshot @ Instagram.com fridakarlsson

Die Schwedin Frida Karlsson beginnt die Vorbereitung auf die Langlauf-Saison – und verliert trotz Nasenbluten ihr Lachen nicht.

München/Östersund – Sport kann hart sein, keine Frage. Muskelzerrungen, Bänderrisse, Knochenbrüche – die Bandbreite an Verletzungen, die vor allem im Leistungssport auftreten können, ist groß.

Frida Karlsson Geburtsdatum und -ort: 10. August 1999 in Solleftea (Schweden) Debüt im Weltcup: Februar 2019 Anzahl Weltcupsiege (einzelne Rennen): 8 Größte Erfolge: Olympia Bronze 2022 (Staffel), Weltmeisterin 2019 (Staffel)

Frida Karlsson beginnt Vorbereitung auf Langlauf-Saison

So gesehen hat es Frida Karlsson bei einer Langlauf-Session, die sie gemeinsam mit der Cross-Country-Skiläuferin Moa Ilar absolvierte, noch glimpflich erwischt. Ganz ohne Zwischenfall lief die Einheit aber wohl nicht ab.

Am Donnerstag postete die Schwedin einen Beitrag bei Instagram, der sie mit blutiger Nase zeigte. „Starten wir in ein neues Trainingsjahr“, schrieb die 23-Jährige dazu. Zusätzlich fügte sie noch einen Lachsmiley und ein SOS-Emoji an.

Schweinsteiger, Neureuther, Björndalen: Die berühmtesten Sportler-Ehepaare Fotostrecke ansehen

Frida Karlsson mit Nasenbluten bei Trainingseinheit

Während das zweite Bild eine Nahaufnahme von Karlssons Gesicht mit viel Blut zeigt, dürften das erste und das dritte Foto für Beruhigung bei besorgten Fans sorgen. Auf diesen ist Karlsson, die erst vor wenigen Tagen über die Trennung von ihrem Ex-Freund sprach, mit einem breiten Lachen zu sehen.

Fans lachen einerseits über die drei Fotos und lassen Kommentare da: „Eher wie ein Boxer oder NHL-Spieler“, meint einer. Ein anderer schreibt: „Sport ist gefährlich“, in einer weiteren Anmerkung heißt es: „Dinge, die passieren, wenn man zu viel will“. Zum Glück konnte Karlsson schon wieder lachen.

Der Zwischenfall dürfte also weniger gravierende Folgen haben als das Malheur, das ihr im Januar 2021 unterlief. Während der Tour de Ski, einem der prestigeträchtigsten Ereignisse der Wintersport-Saison, wollte Karlsson Fitnessübungen in ihrem Hotelzimmer absolvieren.

Frida Karlsson mit bitterem Zwischenfall bei der Tour de Ski 2021

Während sie Klimmzüge am Türrahmen machte, brach dieser heraus und Karlsson knallte auf den Boden. Zwar konnte sie unter Schmerzmitteln am Wettbewerb teilnehmen, musste das Freistil-Rennen über 10 Kilometer allerdings vorzeitig beenden.

Gegenüber schwedischen Medien gab sie im Anschluss an, eine Blutung im Gesäßmuskel davongetragen zu haben. „Es ist total unnötig, ich komme mir dumm vor“, wurde sie damals von Radiosporten zitiert. Im Vergleich dazu ist ihr Nasenbluten tatsächlich nur eine Kleinigkeit.

Außerdem hat sich eine deutsche Biathletin nach ihrer verkorksten Saison und einer Auszeit zu Wort gemeldet. (masc)