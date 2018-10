Trauer um Rocky: Box-Legende Graciano Rocchigiani stirbt bei Autounfall

Box-Legende Graciano „Rocky“ Rocchigiani (54) ist tot. Der frühere Box-Weltmeister wurde in Italien von einem Auto überfahren. Ein Nachruf auf einen, der auch in Nordhessen Spuren hinterlassen hat.

Es gab Jahre, in denen fieberten die Sportfans hierzulande dem Samstagabend entgegen. Und das nicht etwa, weil ein Länderspiel der deutschen Fußball-Nationalmannschaft anstand. Nein, es war die Zeit, als RTL die großen Boxkämpfe ausstrahlte. Als Stars wie Graciano Rocchigiani in den Ring stiegen. Bei dessen Niederlage im Herbst 1995 gegen Henry Maske waren fast 18 Millionen Fernsehzuschauer dabei – ein Marktanteil von mehr als 70 Prozent.

Am Dienstag starb Graciano Rocchigiani, der in Anlehnung an den US-amerikanischen Boxerfilm mit Sylvester Stallone für seine Fans nur Rocky hieß, im Alter von 54 Jahren.Er kam bei einem Autounfall in Italien ums Leben. Das bestätigte die mit dem Vorgang befasste Polizei Brandenburg. Dabei sei der IBF-Weltmeister von 1988 als Fußgänger überfahren worden. Die italienische Polizei hat Ermittlungen zum Hergang aufgenommen. Der genaue Hergang müsse noch ermittelt werden, unter anderem ob auch Alkohol im Spiel war. Weitere Details wollte der Sprecher nicht nennen. Laut italienischer Medien war ein deutscher Staatsbürger kurz vor Mitternacht auf der größeren Staatsstraße SS121 unterwegs, bevor er überfahren wurde. Er sei sofort tot gewesen.

Rocchigiani lebte in Italien. Wie die Bild-Zeitung berichtet, hinterlässt der gebürtige Duisburger dort eine Freundin und zwei Kinder. Zudem hat Rocchigiani in Deutschland eine Tochter aus seiner gescheiterten Ehe mit Christine (1995 bis 2001).

Einer, der Rocchigiani gut kannte, ist der nordhessische Boxprofi Özcan Cetinkaya. 2016 wurde der Gudensberger sogar fünf Monate von der Box-Legende trainiert. „Wir haben uns sehr gut verstanden“, erinnert sich Cetinkaya.

+ Die Zeit als Trainer in Nordhessen: Ex-Weltmeister Graciano Rocchigiani (links) mit dem Gudensberger Boxer Özcan Cetinkaya und dessen Sohn Taycan. Foto: Andreas Fischer

Rocchigiani wohnte zeitweise in Gudensberg im Hotel und kam regelmäßig zum Mittag- und Abendessen bei den Cetinkayas. Er betreute seinen Schützling unter anderem bei der Boxnacht im Kasseler Autohaus Dürkop. Das Ende der Zusammenarbeit war dennoch unvermeidbar. „Wir hatten unterschiedliche Vorstellungen von der Trainingsarbeit“, berichtet Cetinkaya. Im Herbst des Jahres trennten sich ihre Wege. Der Kontakt riss aber nie ab.

Vor einiger Zeit fragte Rocchigiani, der zuweilen zusammen mit seinem Bruder Ralf als TV-Experte bei Boxkämpfen tätig war, sogar noch bei Cetinkaya an, ob dessen 15-jähriger Sohn Taycan bei der digitalen Castingshow „The Next Rocky“ von Sport1 dabei sein möchte. Cetinkaya sagte ihm ab – er will seinen talentierten Sprössling behutsam aufbauen. Die Show wurde gestern gestoppt.

Als Cetinkaya die traurige Nachricht erreichte, postete er bei Facebook ein Bild, auf dem ihm Rocchigiani bei einem Kampf in der Ringecke weitere Tipps gibt. Darüber steht: „R.I.P. Mein Freund“.

Cetinkaya schaute sich viele Kämpfe von Graciano Rocchigiani im Fernsehen an. „Es gab natürlich zu seiner Glanzzeit auch Henry Maske, Darius Michalczewski und Sven Ottke“, sagt der Gudensberger, „aber die Auftritte von Rocky waren am spektakulärsten. Da wusstest du, das wird ein guter Kampf heute.“

Rocchigianis erste große Erfolge in seiner Karriere waren nationale Meisterschaften. Dabei nahm er 1986 im Halbschwergewicht dem Korbacher Manfred Jassmann den Titel ab. Mit seinem 24. Profikampf wurde Rocchigiani am 11. März 1988 vor 6000 Zuschauern in Düsseldorf im Supermittelgewicht IBF-Weltmeister – er wurde der jüngste deutsche Champion. 1998 holte er sich den Gürtel im Halbschwergewicht. Von 49 Kämpfen in seiner Profi-Karriere entschied der Sohn eines sardischen Eisenbiegers und einer Berlinerin 41 Kämpfe zu seinen Gunsten.