Der Treueste nimmt Abschied

Star in Zahlen: Nach fast 25 Jahren beendet Francesco Totti seine Karriere beim AS Rom

+ Letztes Spiel für den AS Rom: Nach 785 Spielen und 307 Toren endete die Zeit für Francesco Totti bei dem Klub, bei dem er vor 24 Jahren seine Karriere als Fußballprofi begonnen hatte. Foto: afp

Kassel. Wenn sich auch die Fans des Erzrivalen auf Spruchbändern von ihrem „Lieblingsfeind“ verabschieden, dann ist es der letzte Auftritt eines ganz großen Fußballers. Francesco Totti ist so ein ganz Großer. Am Sonntagabend hat die 40-jährige italienische Fußball-Ikone sein letztes Spiel für den AS Rom bestritten – also für den Verein, bei dem er vor fast 25 Jahren auch als Profi begonnen hatte. Er ist unser Star in Zahlen.