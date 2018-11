TSV festigt Führung in der Tischtennis-Bezirksliga

Wenigenhasungen siegt in Calden

+ © Hofmeister Auf Kurs in Richtung Titel: Matthias und Lars Pflüger punkteten für Wenigenhasungen. © Hofmeister

WOLFHAGEN. Es läuft rund beim Tischtennis-Bezirksligisten TSV Wenigenhasungen. Die Mannschaft gewann beim TTC Calden-Westuffeln 9:1 und festigte damit die Tabellenführung. In der Bezirksklasse ist dem TSV Naumburg mit zwei Erfolgen über die TSG Kassel sowie den SC Niestetal der Sprung auf Rang drei gelungen. Verbandsligist TTC Burghasungen war am Wochenende erfolglos und steht nach dem 6:9 in Lüdersdorf weiter auf einem Abstiegsplatz.