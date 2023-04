„Es herrscht eine große Euphorie“ - U19 des FSV Mainz 05 fiebert Finale gegen Borussia Dortmund entgegen

Von: Björn Mahr

Begeisterung in der Mewa-Arena: Auf große Unterstützung kann sich die Mainzer U19 im Finale um die Deutsche Meisterschaft gegen Borussia Dortmund freuen. © Imago/Hartenfelser

Die U19-Fußballer des FSV Mainz 05 fiebern dem Meisterschaftsfinale am Sonntag gegen die Talente von Borussia Dortmund entgegen.

Viele Fußball-Fans schauen hierzulande am Wochenende nach Mainz. Klar, in der Bundesliga empfängt der FSV Mainz 05 am Samstag ab 15.30 Uhr (Sky) den Rekordmeister FC Bayern München. Aber es ist nicht das einzige Mal, dass die Anhänger in Massen zur Mewa-Arena vor den Toren der Stadt strömen werden. Denn am Sonntag ab 11 Uhr (Sky Sport) steigt dort noch das U19-Meisterschaftsfinale zwischen den Junioren der Nullfünfer und Titelverteidiger Borussia Dortmund.

„Das ist ein Top-Wochenende für uns“, sagt Sven Hoffmeister. Der frühere Mainzer Profi ist im Nachwuchsleistungszentrum des FSV für die Torhüter zuständig – und damit auch für die Keeper der U19. „Es herrscht in der Mannschaft eine große Euphorie. Alle merken, dass etwas Großes ansteht. Wir wollen die Vorbereitung so normal wie möglich gestalten“, betont Hoffmeister, der mit seiner Familie in Kassel lebt und nach Mainz pendelt. Allerdings müssen er und Cheftrainer Benjamin Hoffmann, ein ehemaliger Dortmunder Nachwuchscoach, noch eine wichtige Frage klären. Wer steht am Sonntag zwischen den Pfosten? Die eigentliche Nummer eins Aki Koch ist gesperrt.

Sven Hoffmeister ist für 05-Torwarttalente zuständig © Mainz 05/Archiv

Das letzte Mal, dass die Mainzer in einem U19-Finale triumphierten, ist einige Zeit her. 2009 gewannen die jungen Rheinhessen mit einem gewissen Thomas Tuchel als Trainer und einem gewissen Andre Schürrle als Stürmer. Damals hieß der Gegner ebenfalls Dortmund.

Mehr als 7000 Karten wurden für die Junioren-Partie, die nicht wie sonst üblich im Bruchwegstadion, sondern in der Mewa-Arena stattfinden wird, bereits abgesetzt. Nicht ausgeschlossen, dass Mainz 05 am Sonntag noch die 10 000-Zuschauer-Marke knackt. „Das Interesse ist groß“, betont Hoffmeister. Er rechnet damit, dass auch die erste Mannschaft geschlossen das Spiel in der Arena live verfolgen wird. Schon während ihrer Reise zuletzt zum Auswärtsspiel beim 1. FC Köln schauten sich die Profis im Mannschaftsbus das Halbfinal-Rückspiel der 05-Youngsters an.

Ein Mitglied des Mainzer Nachwuchses sorgte zuletzt auch beim Team von Coach Bo Svensson für Furore. Nelson Weiper erzielte schon zwei Tore für die Profis. Der 18-Jährige trainiert weiter ganz normal bei der U19 mit. „Der Junge ist total geerdet, sehr klar im Kopf, hat keine Star-Allüren und setzt sich genauso wie jeder andere für unser Team ein“, lobt Hoffmeister.

Überhaupt findet er viele lobende Worte für die A-Junioren-Mannschaft der Mainzer. „Es ist ein guter Jahrgang“, betont Hoffmeister. „Die Spieler verkörpern die Werte, für die dieser Klub steht.“ Beim FSV geht es um Dinge wie gegenseitige Wertschätzung, Loyalität, Toleranz und Menschlichkeit. In der U19-Bundesliga Süd/Südwest wurde das Team mit 38 Punkten vor dem Karlsruher SC Meister. Die Dortmunder hatten sich in der Weststaffel den Titel gesichert.

„Der Einzug ins Endspiel ist eine Bestätigung unserer Vereinsarbeit“, sagt Hoffmeister. Am Sonntag erwartet er ein Duell auf Augenhöhe unter besonderen Bedingungen: „Da wird die Nervosität eine Rolle spielen.“ In der Liga haben die Mainzer im Bruchwegstadion vor 300 bis 400 Fans gespielt. Am Sonntag werden es mehr als das Zwanzigfache sein. (Björn Mahr)