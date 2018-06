Über Stock und Stein: Fahrradtrial in Niestetal startet

Balanceakt: Robin Otte vom ASC Melsungen beim Durchfahren einer Hindernisstrecke. Das Foto entstand in Heiligenrode vor zwei Jahren.

Am Samstag und Sonntag richtet die Radsportabteilung des Vereins die deutsche Meisterschaft im Fahrradtrial aus.

Großer Aufwand und prominente Gäste beim TSV Heiligenrode. Unter anderen mit von der Partie sind der amtierende Vize-Weltmeister Dominik Oswald und die amtierende Weltmeisterin Nina Reichenbach. Wir beantworten einige Fragen rund um die Meisterschaft.

Auf was kommt es beim Fahrradtrial an?

Die 85 gemeldeten Fahrer müssen über Kraft, Geschicklichkeit, einen guten Gleichgewichtssinn und auch über Mut verfügen, um die Sektionen mit möglichst wenigen Fehlerpunkten zu bestreiten. Einmal mit dem Fuß den Boden berühren und der erste Fehlerpunkt ist auf dem Konto. Wenn man fünf Strafpunkte hat, gilt die Sektion als nicht absolviert. Wer die abgegrenzte Fläche verlässt oder mit beiden Füßen auf dem Boden landet, kassiert auf einmal fünf Punkte.

Wo wird in Heiligenrode gefahren?

Vier Strecken – auch Sektionen genannt – befinden sich auf dem Trial-Gelände direkt neben der Wilhelm-Leuschner-Schule in Heiligenrode. Die anderen beiden Sektionen sind auf der anderen Seite der Straße in den Naherholungspark eingebettet.

Über welche Hindernisse müssen es die Fahrer schaffen?

In einem Wettkampf absolvieren die Fahrer mehrere Trial-Parcours möglichst fehlerfrei. Die Hindernisse bestehen meist aus Steinen, Felsen, Baumstämmen, Wassergräben oder gar künstlichen Hindernissen wie Autos, Kabeltrommeln und Paletten. Mit dabei ist in Heiligenrode auch ein Sprung über drei Meter. Die Fahrer und Fahrerinnen dürfen die Strecken vor dem Wettkampf zwar besichtigen und zu Fuß abgehen aber nicht zur Probe fahren. Die Zeit für das Durchfahren der Hindernisse beträgt zwei Minuten.

Wer gewinnt den Wettbewerb?

Sieger ist, wer am Ende eines Wettkampfes den Fuß am wenigsten auf den Boden gesetzt hat oder von der eingezeichneten Strecke abgewichen ist. In Heiligenrode müssen sechs Sektionen jeweils dreimal durchfahren werden. Dabei wird nicht nur gefahren, sondern auch gehüpft, gesprungen und balanciert.

Die Fahrradtrial-Meisterschaft findet am Samstag von 10 bis 19 Uhr statt. Am Sonntag zwischen 10 unde 16 Uhr. Austragungsort ist das Trial-Gelände des TSV Heiligenrode (neben der Wilhelm-Leuschner-Schule), Karl-Marx-Straße 32, 34266 Niestetal.