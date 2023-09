Überraschende Wende im Biathlon-Skandal: Verbandschef kündigt brisante Rückkehr an

Von: Sascha Mehr

Der Kreditkarten-Skandal in der französischen Biathlon-Nationalmannschaft der Frauen ist weiter nicht geklärt, trotzdem wird es zu einer Rückkehr kommen.

Paris – Im vergangenen Winter dominierte die Biathletin Julia Simon die Konkurrenz und sicherte sich völlig verdient den Gewinn des Gesamtweltcups. Außerdem gewann sie zwei Goldmedaillen bei der Weltmeisterschaft in Oberhof. In der kommenden Saison wird die Französin wohl erneut zu den ganz großen Favoriten zählen, doch ein Betrugsskandal überschattet die Vorbereitung der Top-Athletin.

Biathlon-Skandal: Simon beteuert Unschuld

Julia Simon wird vorgeworfen, die Kreditkarten von ihrer Teamkollegin Justine Braisaz-Bouchet und einem weiteren Mitglied der französischen Mannschaft entwendet und illegal benutzt zu haben. Die 26-Jährige bestritt die Betrugsvorwürfe aber vehement. Stattdessen sei auch sie mutmaßlich Opfer von Betrügern geworden und habe Anzeige wegen Identitätsdiebstahls erstattet, wie sie selbst sagte.

„Es stimmt, dass mit der Kreditkarte Käufe in meinem Namen getätigt wurden, aber ich bin selbst ein Opfer. Mein Name wurde ohne mein Wissen benutzt“, so Simon kürzlich im Interview mit den französischen Zeitungen L‘Équipe und Le Dauphiné. Bislang trainierte die amtierende Gesamtweltcupsiegerin getrennt von der französischen Nationalmannschaft, das soll sich aber bald wieder ändern.

„Es gibt laufende Diskussionen, um eine Rückkehr in die französische Nationalmannschaft zu ermöglichen“, kündigte der französische Biathlon-Direktor Stéphane Bouthiaux im Gespräch mit dem Fachportal Nordic Magazine an. Simon soll beim Weltcup-Auftakt an den Start gehen, eine Eingliederung ins französische Team ist zu den Trainingslagern geplant, wie Bouthiaux mitteilte.

Biathlon-Skandal: Rückkehr von Simon steht bevor

Nach Informationen des Nordic Magazines wird Simon am Ende der Sommertour von La Féclaz (16. und 17. September in Savoyen) zurückkehren. Nicht bekannt ist, was ihre Teamkolleginnen der französischen Biathlon-Nationalmannschaft zur brisanten Rückkehr von Simon sagen und wie vor allem Justine Braisaz-Bouchet, die Anzeige gegen die Gesamtweltcupsiegerin erstattete, auf die 26-Jährige reagiert.

Die Weltcup-Saison 2023/24 startet am 25. November 2023 im schwedischen Östersund und wird am 17. März 2024 im kanadischen Canmore beendet. Highlight des Winters ist die Biathlon-Weltmeisterschaft im tschechischen Nové Město na Moravě, die vom 5. bis 18. Februar 2024 stattfindet. (smr)